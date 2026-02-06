Chi saranno i telecronisti della RAI alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi? C’è un volto noto del ciclismo

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si annuncia come uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno, ma anche come uno dei più discussi nelle settimane che hanno preceduto il grande giorno. Oggi, a partire dalle 19.50 su Rai 1 HD, andrà in scena quasi uno spettacolo di tre ore tra emozioni, musica e suggestioni, trasmesso in diretta dallo Stadio Meazza di Milano.

A raccontare l’evento per Rai Sport non sarà Auro Bulbarelli, come inizialmente previsto, bensì il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Al suo fianco ci saranno due voci ormai consolidate: lo scrittore Fabio Genovesi, che gli appassionati conoscono anche per le sue riflessioni nel racconto del ciclismo, e la campionessa olimpica Stefania Belmondo, chiamata a offrire uno sguardo tecnico ed emotivo alla cerimonia. Un trio che accompagnerà il pubblico italiano in un racconto capace di unire sport, cultura e simboli olimpici.

Parallelamente, anche Rai Radio1 seguirà in diretta la cerimonia, con un racconto corale coordinato dallo studio centrale del Centro di Produzione Tv di Milano. Non solo San Siro, ma anche le località di gara saranno coinvolte in quella che è stata definita una “cerimonia diffusa“: da Cortina d’Ampezzo, dove verrà acceso il secondo braciere olimpico, fino agli inviati presenti nei punti chiave dell’evento, per offrire agli ascoltatori una narrazione completa e immersiva.

Il cambio di telecronista, però, non è stato indolore. Bulbarelli, vicedirettore delegato di Rai Sport, è stato escluso dal commento della cerimonia dopo la cosiddetta “gaffe Mattarella”. Nei giorni precedenti, il giornalista aveva parlato pubblicamente di una presunta “sorpresa clamorosa” legata alla partecipazione del Presidente della Repubblica, paragonandola al celebre sketch della regina Elisabetta con James Bond a Londra 2012. Un’anticipazione non concordata che ha provocato immediata irritazione al Quirinale e una secca smentita da parte del CONI e del presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò.

Nel giro di pochi giorni, la vicenda si è chiusa con la decisione di togliere a Bulbarelli la telecronaca dell’evento, affidandola direttamente a Petrecca. Una scelta che si inserisce in un clima già teso all’interno della redazione di Rai Sport, come dimostrano le proteste e lo stato d’agitazione proclamato dall’Assemblea dei giornalisti, critici verso la gestione e il piano di lavoro del direttore.

Nonostante polemiche e tensioni interne, ora l’attenzione si sposta tutta sulla serata inaugurale: Milano-Cortina 2026 è pronta ad accendersi e la Rai, tra conferme e cambi di rotta, si prepara a raccontare al pubblico italiano l’inizio ufficiale dei Giochi olimpici.