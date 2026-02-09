Chi sarà il tracciatore dello slalom della combinata maschile? Tecnico di una squadra di seconda fascia

Sarà il tedesco Bernd Brunner a tracciare lo slalom valido per la combinata a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il classe 1971 vanta una lunghissima esperienza in campo internazionale e avrà il compito di posizionare le porte sulla pista Stelvio di Bormio in vista della gara che andrà in scena alle ore 14.00 nella località valtellinese.

Si tratta nei fatti di un tracciatore neutrale: c’è soltanto una coppia teutonica in gara, ma Simon Jocher e Linus Strasser occupano la decima posizione con un ritardo di 1.33 da Giovanni Franzoni e Alex Vinater e di 1.05 dalla terza piazza occupata dagli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard, dunque non dovrebbero essere un fattore per le medaglie.

Ricordiamo la classifica al termine della discesa libera che si è disputata in mattinata, chiaramente sempre a Bormio: Giovanni Franzoni primeggia davanti agli svizzeri Alexis Monney (a 0.17), Marco Odermatt (a 0.28), Franjo Von Allmen (a 0.42) e cederà il testimone ad Alex Vinatzer, che dovrà fronteggiare Daniel Yule, Loic Meillard e Tanguy Nef.

Dominik Paris ha siglato il quinto riscontro a 59 centesimi dal compagno di squadra e ora Tommaso Sala proverà ad andare a caccia del risultato di lusso, mentre la Francia è sesta a 0.91 con Nils Allegre e spera nella rimonta di Clement Noel. Si tratta della prima volta di questo format alle Olimpiadi e della seconda volta in assoluto dopo il debutto dello scorso anno ai Mondiali di Saalbach.