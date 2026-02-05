CHE POKER! L’Italia femminile surclassa la Francia e può sognare in grande alle Olimpiadi!

Una giornata che rimarrà per sempre nella storia. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha cominciato con il piede giusto l’avventura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, surclassando la Francia con il risultato di 4-1 nel match inaugurale valido per il gruppo B della fase a gironi. Si tratta del primo successo di sempre per le azzurre ai Giochi, maturato grazie ad una prestazione oltremodo schiacciante, come dimostrano i 46 tiri complessivi contro i quindici delle rivali (la maggior parte dei quali tentati solo nei minuti finali).

Equilibrato l’inizio delle due compagini, con l’Italia che parte leggermente meglio rispetto alle transalpine, comunque pericolosissime al 3’ con Barbati, letteralmente ad un passo dal vantaggio con un disco tolto dalla retrovia tricolore per miracolo. Dopo cinque minuti scorrevoli, il primo scossone arriva al 10’, complice un sgambetto con il bastone di Stocker che provoca il primo power-play di matrice francese.

Le Blues capitalizzano subito la superiorità andando a rete all’11′ grazie a De Serres, autrice di un tiro dalla lunga distanza. Ma l’Italia non ci sta, e dopo appena sessanta secondi, ripristina gli equilibri sfruttando una zingarata in solitaria di Mattivi, abile poi ad eseguire un assist chirurgico per Tutino, la quale non sbaglia. Pur pressando maggiormente negli scampoli finali, le nostre ragazze non trovano il guizzo vincente per passare avanti.

Nella seconda ripresa arriva poi una buona chance per le padrone di casa suscitata da due minuti di power-play purtroppo non capitalizzati nonostante un palo clamoroso colpito da Fantin a seguito di una finta ubriacante ai danni di una rivale. Ma il gioco senza ombra di dubbio superiore è quello delle azzurre che, con insistenza, cercano e trovano finalmente il sigillo del 2-1 al 16′ quando, su azione micidiale da contropiede, Della Rovere spara un disco-bolide che si abbatte sul portiere e che poi viene raccolto dal tap-in vincente di Roccella.

In pieno controllo delle operazioni, le azzurre in apertura del terzo periodo prendono il largo. E lo fanno al 1′ con una vera delizia firmata da Fantin, artefice di una mazzata spedita all’incrocio che non lascia scampo a Philbert, oltre che quattro minuti dopo con l poker calato (meritatamente) da Della Rovere, lesta nel recuperare il disco al termine di un pressing asfissiante. Le francesi stavolta incassano il colpo perdendo nervi e ragione reagendo ad un fallo, vanificando così la superiorità inizialmente assegnata e tentando senza esito di accorciare le distanze fino all’ultima sirena. La Nazionale italiana di hockey femminile tornerà in campo sabato 7 febbraio per affrontare la Svezia, squadra che ha battuto la Germania per 4-1.