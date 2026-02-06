Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026: la scaletta della serata. Mariah Carey canta un classico italiano

Questa sera Milano Cortina 2026 apre ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali, dando vita a una cerimonia inaugurale che promette di entrare nella storia. Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20:00, lo scenario sarà quello iconico dello Stadio San Siro, trasformato per l’occasione nel Milano San Siro Olympic Stadium, sotto gli occhi di milioni di spettatori collegati da ogni parte del mondo.

L’evento non sarà confinato a un solo luogo. Per la prima volta nella storia olimpica, la cerimonia di apertura si svolgerà in modo simultaneo in più località, collegando idealmente Milano, Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo. Un racconto corale che unisce città e montagne, tradizione e innovazione, culminando in una doppia accensione del braciere olimpico: all’Arco della Pace di Milano e in Piazza Dibona a Cortina, simboli delle due anime dei Giochi.

Lo spettacolo, firmato da Balich Wonder Studio, ruoterà attorno al tema dell’armonia, declinata attraverso immagini, musica e performance di altissimo livello. Sport e intrattenimento si fonderanno in una produzione monumentale, pensata per emozionare e sorprendere.

Tra i momenti più attesi della serata ci sarà senza dubbio l’intervento di Mariah Carey, protagonista di una delle esibizioni più suggestive dell’intera cerimonia. La popstar internazionale renderà omaggio all’Italia interpretando “Nel blu, dipinto di blu“, come anticipato da alcune immagini trapelate dalle prove generali. Una scelta simbolica e potente, che unirà una voce iconica della musica mondiale a uno dei brani più rappresentativi della cultura italiana, in un momento destinato a restare impresso nella memoria collettiva.

La cerimonia seguirà poi i suoi riti più solenni: la sfilata delle 92 delegazioni olimpiche, aperta dall’Italia che, per la prima volta, schiererà quattro portabandiera, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner, e il passaggio finale della fiamma olimpica. I due bracieri, realizzati in alluminio e ispirati ai “nodi” di Leonardo da Vinci, simboleggeranno l’equilibrio tra uomo, natura e tecnologia.

Accanto a Mariah Carey, saliranno sul palco Andrea Bocelli, Laura Pausini, a cui sarà affidato l’Inno di Mameli, e numerosi volti noti del cinema e dello spettacolo italiano e internazionale, da Pierfrancesco Favino a Matilda De Angelis, da Sabrina Impacciatore fino a Tom Cruise.

Quando le fiamme si accenderanno contemporaneamente sopra Milano e Cortina, non sarà solo l’inizio di una competizione sportiva, ma l’apertura di un grande racconto globale, in cui musica, arte e sport parleranno una lingua comune: quella delle Olimpiadi Invernali 2026 in Italia.