Calendario speed skating Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Dal 7 al 21 febbraio il Milano Speed Skating Stadium sarà la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Una disciplina che promette spettacolo e che, si spera, potrebbe regalare non poche emozioni alla squadra italiana. Un lungo quadriennio affrontato dalla compagine guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, con l’obiettivo di arrivare al meglio possibile ai Giochi di casa.

Nel primo giorno di gare, sabato 7 febbraio, ci sarà una delle specialità da circoletto rosso, ovvero i 3000 metri femminili. Nell’edizione del 2022 a Pechino, Francesca Lollobrigida fu strepitosa, conquistando un argento dal valore storico. A quattro anni di distanza, la romana ci riprova, nella consapevolezza delle difficoltà, ma con tanta motivazione.

Nel giorno seguente, fari puntati sui 5000 metri in cui Davide Ghiotto spera di trovare quella condizione che nella stagione non ha mai trovato. II campione vicentino si augura di avere le giuste sensazioni, anche per proiettarsi al meglio alla sua gara principale, ovvero i 10000 metri, prevista venerdì 13 febbraio.

Martedì 17 sarà poi un giorno importante in cui il trio dell’inseguimento a squadre maschile vorrà chiudere il cerchio, ispirandosi a quanto fatto 20 anni fa Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello e Matteo Anesi. Fabris e Anesi, ora, fanno parte del roster dei tecnici e magari potranno trasferire quelle sensazioni a Ghiotto, Michele Malfatti e ad Andrea Giovannini. Quest’ultimo, poi, sarà impegnato nell’ultimo giorno di gare, il 21 febbraio, nell’amata Mass Start, specialità nella quale è campione del mondo in carica. Format di gara in cui anche Lollobrigida vuol giocarsi le sue carte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda lo speed skating: giorno per giorno, minuto per minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (nello specifico Rai 2 e RaiSportHD); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max; garantita la capillare diretta live testuale su OA Sport per seguire in maniera tematica o generalista le varie gare.

CALENDARIO SPEED SKATING OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Sabato 7 febbraio

Ore 16:00 3000 m donne

Domenica 8 febbraio

Ore 16:00 5000 m uomini

Lunedì 9 febbraio

Ore 17:30 1000 m donne

Mercoledì 11 febbraio

Ore 18:30 1000 m uomini

Giovedì 12 febbraio

Ore 16:30 5000 m donne

Venerdì 13 febbraio

Ore 16:00 10000 m uomini

Sabato 14 febbraio

Ore 16:00 team-pursuit donne (quarti di finale)

Ore 17:00 500 m uomini

Domenica 15 febbraio

Ore 16:00 team-pursuit uomini (quarti di finale)

Ore 17:03 500 m donne

Martedì 17 febbraio

Ore 14:30 team-pursuit uomini (semifinali)

Ore 14:52 team-pursuit donne (semifinali)

Ore 15:24 team-pursuit uomini (finale D)

Ore 15:30 team-pursuit uomini (finale C)

Ore 15:43 team-pursuit donne (finale D)

Ore 15:49 team-pursuit donne (finale C)

Ore 16:22 team-pursuit uomini (finale per il bronzo)

Ore 16:28 team-pursuit uomini (finale per l’oro)

Ore 16:41 team-pursuit donne (finale per il bronzo)

Ore 16:47 team-pursuit donne (finale per l’oro)

Giovedì 19 febbraio

Ore 16:30 1500 m uomini

Venerdì 20 febbraio

Ore 16:30 1500 m donne

Sabato 21 febbraio

Ore 15:00 Mass Start uomini (semifinali)

Ore 15:50 Mass Start donne (semifinali)

Ore 16:40 Mass Start uomini (finale)

Ore 17:15 Mass Start donne (finale)

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1-3, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.