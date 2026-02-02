Calendario skeleton Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Siamo giunti ormai a poche ora dal via ufficiale degli attesissimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il mondo dello sport punterà la propria attenzione sull’Italia impreziosita dai Cinque Cerchi che, come sempre, ci regaleranno emozioni a non finire. Dopo Torino 2006 il nostro Paese torna grande protagonista degli sport invernali per una manifestazione che, nelle speranze, potrebbe andare davvero a segnare una pagina epica dello sport.

Tre gli sport che, per primi, entreranno in azione nel programma dei Giochi Olimpici, non possiamo non citare lo skeleton che, pensando agli atleti di casa nostra, proverà a regalare soddisfazioni e medaglie ai nostri portacolori sulla pista intitolata ad Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo. La squadra azzurra vedrà al via Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari per la squadra maschile, mentre tra le donne saranno in azione Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli. Sognare non costerà nulla, visti anche i risultati ottenuti in questa stagione con i nostri portacolori che hanno saputo essere protagonisti.

Come si sono concluse le Olimpiadi precedenti? Anche nell’edizione di Pechino 2022 è stata, tanto per cambiare, la Germania a fare la voce grossa nello skeleton. Sul budello cinese, infatti, Hannah Neise ha vinto la medaglia d’oro nella gara femminile precedendo l’australiana Jaclyn Narracott e la olandese Kimberley Bos, mentre nella gara maschile il successo è andato a Christopher Grotheer davanti al connazionale Axel Jungk, quindi completa il podio il cinese Wengang Yan.

Come seguire gli eventi in tv? Le gara del programma di skeleton valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

PROGRAMMA SKELETON GIOCHI OLIMPICI MILANO CORTINA 2026

Lunedì 9 febbraio

Ore 08.00 Batteria 1 allenamento femminile

Ore 10.30 Batteria 1 allenamento maschile

Martedì 10 febbraio

Ore 11.00 Batteria 2 allenamento femminile

Ore 13.30 Batteria 2 allenamento maschile

Mercoledì 11 febbraio

Ore 10.00 Batteria 3 allenamento femminile

Ore 12.30 Batteria 3 allenamento maschile

Giovedì 12 febbraio

Ore 09.30 Prima manche gara maschile

Ore 11.05 Seconda manche gara maschile

Venerdì 13 febbraio

Ore 16.00 Prima manche gara femminile

Ore 17.45 Seconda manche gara femminile

Ore 19.30 Terza manche gara maschile

Ore 21.14 Quarta manche gara maschile

Sabato 14 febbraio

Ore 18.00 Terza manche gara femminile

Ore 19.44 Quarta manche gara femminile

Domenica 15 febbraio

Ore 18.00 Gara a squadre mista