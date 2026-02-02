Calendario sci di fondo Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Trenta medaglie verranno assegnate nello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stanti le 10 gare che assegnano i massimi allori in calendario in quest’edizione. Si va a Tesero, in Val di Fiemme, luogo già ben noto agli appassionati per via della sua presenza nel programma di Coppa del Mondo di questa disciplina.

In casa Italia molte, se non tutte, le speranze ruotano attorno a qualsiasi cosa che porta il nome di Federico Pellegrino: sprint e team sprint, in sostanza. Anche se, va detto, possono uscire nomi a sorpresa, quali possono essere quelli di Elia Barp (a sorpresa neanche tanto, essendo il partner di Pellegrino delle team sprint) e di Simone Mocellini (che, se in forma, nella sprint a tecnica classica può dar fastidio a tanti). Al femminile speranze minori, ma è Maria Gismondi che può cercare forse i migliori risultati della spedizione azzurra.

Tra i protagonisti di caratura globale, un nome su tutti svetta, e anzi la domanda è legittima: quante medaglie d’oro porterà a casa Johannes Hoesflot Klaebo? Il fenomeno norvegese può vincere su tutte le distanze, le sprint le domina, le team sprint le porta alla vittoria, in generale è, appunto, una questione di quanto più che di se. Al femminile tante possibili protagoniste, riassumibili nel triello Diggins-Norvegia-Svezia con alcune variabili.

Le gare di sci di fondo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgeranno da sabato 7 a domenica 22 febbraio, coprendo tutto l’arco della rassegna a cinque cerchi. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Rai2 o RaiSport, a seconda delle scelte di programmazione della tv di Stato, e in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1 e 2, DAZN, Discovery+, HBO Max. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SCI DI FONDO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Sabato 7 febbraio

Ore 13:00 20 km Skiathlon femminile a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Domenica 8 febbraio

Ore 12:30 20 km Skiathlon maschile a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Martedì 10 febbraio

Ore 9:15 Qualificazioni Sprint TC a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Ore 11:45 Finali Sprint TC a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Giovedì 12 febbraio

Ore 13:00 10 km a intervalli TL femminile a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Venerdì 13 febbraio

Ore 11:45 10 km a intervalli TL maschile a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Sabato 14 febbraio

Ore 12:00 Staffetta 4×7,5 femminile a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Domenica 15 febbraio

Ore 12:00 Staffetta 4×7,5 maschile a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Mercoledì 18 febbraio

Ore 9:45 Qualificazioni Team Sprint TL a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Ore 11:45 Finali Team Sprint TL a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Sabato 21 febbraio

Ore 11:00 50 km Mass Start TC maschile a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

Domenica 22 febbraio

Ore 10:00 50 km Mass Start TC femminile a Tesero, Val di Fiemme (Italia)

PROGRAMMA SCI DI FONDO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, RaiSport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 e 2, DAZN, Discovery+, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport