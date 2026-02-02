Calendario sci alpinismo Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

L’appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è sempre più vicino. Dal 6 febbraio si alzerà infatti il sipario sulla rassegna a cinque cerchi che si disputerà nel nostro paese, esattamente venti anni dopo l’ultima volta (Torino 2006). Cresce la grande attesa per un evento planetario, spalmato su tre regioni diverse e con ben 116 titoli in palio.

Tra le tante specialità presenti ci sarà anche lo Sci Alpinismo, al suo debutto nei Giochi. Verranno infatti disputate a Bormio le Sprint maschili e femminili ed una mixed relay. Tre quindi i titoli in palio, con la squadra italiana pronta ad essere protagonista sulle nevi di casa. Gli azzurri e le azzurre si sono messi già in mostra nelle quattro tappe disputate in Coppa del Mondo e sperano di continuare il bel momento di forma anche alle Olimpiadi.

Dove seguire in tv e streaming le gare dello Sci Alpinismo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La rassegna a cinque cerchi verrà trasmessa in diretta tv su Rai SportHD e su Rai 2. In streaming invece le piattaforme di riferimento saranno: Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport, invece, vi offrirà la diretta live testuale delle gare.

PROGRAMMA SCI ALPINISMO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 19 febbraio

9.50 Sprint Donne Batterie

10.30 Sprint Uomini Batterie

12.55 Sprint Donne Semifinali

13.25 Sprint Uomini Semifinali

13.55 Sprint Donne Finale

14.15 Sprint Uomini Finale

Sabato 21 febbraio

13.30 Staffetta Mista

PROGRAMMA SCI ALPINISMO OLIMPIADI MILANO CORTINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Europsort 1-2, DAZN. HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport