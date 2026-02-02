Milano Cortina 2026
Calendario pattinaggio artistico Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming
Comincia il countdown. Ancora pochi giorni e si alzerà definitivamente il sipario all’Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che ospiterà le gare riservate al pattinaggio artistico valide per le attesissime Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atmosfera nel centro meneghino è già altissima, complice anche una rassegna a cinque cerchi in cui l’Italia avrà le carte in regola per dire la propria, con l’obiettivo di conquistare quante più medaglie possibili.
Il programma dell’evento sarà come sovente accade ai Giochi lungo e spalmato quasi per tutta la durata del programma olimpico. Si comincerà infatti il 6 febbraio per chiudere i battenti il 21 febbraio con il tradizionale exhibition gala. I giorni più caldi saranno immediatamente: la prima prova prevista è infatti quella del Team Event, in cui la Nazionale azzurra lotterà con le unghia e con i denti per ottenere un metallo, verosimilmente quello di bronzo. In tal senso il giorno da segnare nel calendario è proprio quello di venerdì 6, dove andranno in scena i primi tre segmenti corti che saranno determinanti, forse decisivi, per capire il prosieguo della competizione. La gara proseguirà poi il 7, per concludersi l’8 con l’assegnazione delle medaglie.
Seguiranno poi le gare individuali: la prima sarà quella della danza sul ghiaccio con Charlène Guignard-Marco Fabbri motivati a salire sul podio nonostante le dificoltà, pianificata lunedì 9 e mercoledì 11. Sarà poi la volta dell’individuale maschile, programmata martedì 11 e venerdì 13. Successivamente i fari saranno puntati sulle coppie d’artistico (domenica 15 febbraio-lunedì 16 febbraio), con Conti-Macii lanciati verso la top 3. La prova individuale femminile (martedì 17 febbraio-giovedì 19 febbraio), anticiperà quindi in Gala, previsto per sabato 21.
La rassegna di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si disputerà da venerdì 6 febbraio a sabato 21 febbraio, sarà interamente visibile in tv e in streaming. Tutte le gare del torneo saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati. Parte di gare saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2 o Rai Sport e in streaming gratuito su RaiPlay; possibili inoltre collegamenti su Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su DAZN, Tim Visione e Prime Video (a cui è possibile aggiungere il pacchetto Discovery). OA Sport offrirà inoltre la Diretta LIVE testuale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo olimpico.
CALENDARIO PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Venerdì 6 febbraio
9:55-11:13 TEAM EVENT Rhythm dance danza sul ghiaccio
11:35-13:13 TEAM EVENT Short program coppie d’artistico
13:35-14:54 TEAM EVENT Short program individuale femminile
Sabato 7 febbraio
19:45-21:04 TEAM EVENT Short program individuale maschile
22:05-22:51 TEAM EVENT Free dance danza sul ghiaccio
Domenica 8 febbraio
19:30-20:24 TEAM EVENT Free program coppie d’artistico
20:45-21:32 TEAM EVENT Free program individuale femminile
21:55-22:42 TEAM EVENT Free program individuale maschile
Lunedì 9 febbraio
19:20-22:53 Rhythm dance danza sul ghiaccio
Martedì 10 febbraio
18:30-22:44 Short program individuale maschile
Mercoledì 11 febbraio
19:30-22:51 Free dance danza sul ghiaccio
Venerdì 13 febbraio
19:00-22:57 Free program individuale maschile
Domenica 15 febbraio
19:45-22:54 Short program coppie d’’artistico
Lunedì 16 febbraio
20:00-22:53 Free program coppie d’artistico
Martedì 17 febbraio
18:45-22:59 Short program individuale femminile
Giovedì 19 febbraio
19:00-22:57 Free program individuale femminile
Sabato 21 febbraio
20:00-22:30 Exhibition Olympic Gala
PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLO IN STREAMING E TV
Diretta tv: previste trasmissioni in diretta sui canali in chiaro RAI 2, RAI Sport+HD (palinsesto da definire)
Diretta streaming: integrale su Discovery Plus e su HBO Max; possibili trasmissioni sui canali RAI Play (palinsesto da definire); possibili trasmissioni in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport 2 disponibili previo abbonamento a DAZN, Prime Video (dove è possibile acquistare il pacchetto Discovery) e Tim Vision.
Diretta Live testuale: OA Sport