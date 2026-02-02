Calendario pattinaggio artistico Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Comincia il countdown. Ancora pochi giorni e si alzerà definitivamente il sipario all’Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che ospiterà le gare riservate al pattinaggio artistico valide per le attesissime Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atmosfera nel centro meneghino è già altissima, complice anche una rassegna a cinque cerchi in cui l’Italia avrà le carte in regola per dire la propria, con l’obiettivo di conquistare quante più medaglie possibili.

Il programma dell’evento sarà come sovente accade ai Giochi lungo e spalmato quasi per tutta la durata del programma olimpico. Si comincerà infatti il 6 febbraio per chiudere i battenti il 21 febbraio con il tradizionale exhibition gala. I giorni più caldi saranno immediatamente: la prima prova prevista è infatti quella del Team Event, in cui la Nazionale azzurra lotterà con le unghia e con i denti per ottenere un metallo, verosimilmente quello di bronzo. In tal senso il giorno da segnare nel calendario è proprio quello di venerdì 6, dove andranno in scena i primi tre segmenti corti che saranno determinanti, forse decisivi, per capire il prosieguo della competizione. La gara proseguirà poi il 7, per concludersi l’8 con l’assegnazione delle medaglie.

Seguiranno poi le gare individuali: la prima sarà quella della danza sul ghiaccio con Charlène Guignard-Marco Fabbri motivati a salire sul podio nonostante le dificoltà, pianificata lunedì 9 e mercoledì 11. Sarà poi la volta dell’individuale maschile, programmata martedì 11 e venerdì 13. Successivamente i fari saranno puntati sulle coppie d’artistico (domenica 15 febbraio-lunedì 16 febbraio), con Conti-Macii lanciati verso la top 3. La prova individuale femminile (martedì 17 febbraio-giovedì 19 febbraio), anticiperà quindi in Gala, previsto per sabato 21.

La rassegna di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si disputerà da venerdì 6 febbraio a sabato 21 febbraio, sarà interamente visibile in tv e in streaming. Tutte le gare del torneo saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati. Parte di gare saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2 o Rai Sport e in streaming gratuito su RaiPlay; possibili inoltre collegamenti su Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su DAZN, Tim Visione e Prime Video (a cui è possibile aggiungere il pacchetto Discovery). OA Sport offrirà inoltre la Diretta LIVE testuale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo olimpico.

CALENDARIO PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Venerdì 6 febbraio

9:55-11:13 TEAM EVENT Rhythm dance danza sul ghiaccio

11:35-13:13 TEAM EVENT Short program coppie d’artistico

13:35-14:54 TEAM EVENT Short program individuale femminile

Sabato 7 febbraio

19:45-21:04 TEAM EVENT Short program individuale maschile

22:05-22:51 TEAM EVENT Free dance danza sul ghiaccio

Domenica 8 febbraio

19:30-20:24 TEAM EVENT Free program coppie d’artistico

20:45-21:32 TEAM EVENT Free program individuale femminile

21:55-22:42 TEAM EVENT Free program individuale maschile

Lunedì 9 febbraio

19:20-22:53 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Martedì 10 febbraio

18:30-22:44 Short program individuale maschile

Mercoledì 11 febbraio

19:30-22:51 Free dance danza sul ghiaccio

Venerdì 13 febbraio

19:00-22:57 Free program individuale maschile

Domenica 15 febbraio

19:45-22:54 Short program coppie d’’artistico

Lunedì 16 febbraio

20:00-22:53 Free program coppie d’artistico

Martedì 17 febbraio

18:45-22:59 Short program individuale femminile

Giovedì 19 febbraio

19:00-22:57 Free program individuale femminile

Sabato 21 febbraio

20:00-22:30 Exhibition Olympic Gala

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLO IN STREAMING E TV

Diretta tv: previste trasmissioni in diretta sui canali in chiaro RAI 2, RAI Sport+HD (palinsesto da definire)

Diretta streaming: integrale su Discovery Plus e su HBO Max; possibili trasmissioni sui canali RAI Play (palinsesto da definire); possibili trasmissioni in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport 2 disponibili previo abbonamento a DAZN, Prime Video (dove è possibile acquistare il pacchetto Discovery) e Tim Vision.

Diretta Live testuale: OA Sport