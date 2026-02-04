Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 4 febbraio, tv, streaming, italiani in gara 

Oggi mercoledì 4 febbraio incominciano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio, ma le gare inizieranno un paio di giorni prima rispetto all’accensione del braciere e alla tradizionale sfilata delle Nazioni. Non si assegneranno medaglie nella giornata odierna, ma assisteremo a un vero e proprio assaggio tra alcuni test e i primi incontri ufficiali della rassegna a cinque cerchi.

Si incomincerà alle ore 11.30 con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile: sarà lo sci alpino a inaugurare i Giochi sulla pista Stelvio di Bormio, dove gli atleti avranno la possibilità di trovare il feeling con la neve della località valtellinese e di studiare le migliori linee in vista della gara che domenica assegnerà le medaglie. Riflettori puntati su Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Mattia Casse e Christof Innerhofer su uno dei tracciati più complicati del panorama mondiale.

Alle ore 19.05, invece, incomincerà il torneo di doppio misto per quanto riguarda il curling: sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si disputeranno quattro partite per aprire il round robin, ma non vedremo impegnati Stefania Constantini e Amos Mosaner, Campioni Olimpici di Pechino 2022 che esordiranno domani. Il programma prevede il confronto tra Svezia e Corea del Sud, la sfida tra Gran Bretagna e Norvegia, il testa a testa tra Canada e Cechia, il match tra Estonia e Svizzera.

Alle ore 19.30 l’ultimo appuntamento di giornata: spazio alle prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino. Si accenderanno i riflettori sul budello di Cortina d’Ampezzo, dove Dominik Fischnaller e compagni cercheranno di fare una buona impressione in vista delle gare del fine settimana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (mercoledì 4 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi odierni saranno trasmessi in diretta streaming su Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Per le gare di oggi non è prevista la trasmissione tv su Rai e streaming su Rai Play.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 OGGI

Mercoledì 4 febbraio

11.30 SCI ALPINO – Prima prova cronometrata della discesa libera maschile

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera

19.30 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 1-2

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (gli eventi odierni non sono trasmessi sui canali Rai).

Diretta streaming: Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati. Gli eventi odierni non sono trasmessi su Rai Play.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Mercoledì 4 febbraio

11.30 SCI ALPINO – Prima prova cronometrata della discesa libera maschile: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Florian Schieder.

19.30 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 1-2: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler.