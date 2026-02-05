Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite, tv, programma, streaming

Ci siamo! Dopo lunghi mesi di preparazione e di attesa, il torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina è pronto ad alzare il sipario e a mandare in scena le prime gare in programma.

Giornata subito frizzante, in questo giovedì 5 febbraio, con tutte le squadre in pista fra Gruppo A e Gruppo B, per un totale di 4 partite: ad aprire il menù sarà Svezia-Germania alle ore 12.10, a chiuderlo invece il big match Finlandia-Canada dalle ore 21.10, nel mezzo tutti i riflettori saranno per il debutto dell’Italia contro la Francia alle ore 14.40, seguito alle 16.40 da un attesissimo Stati Uniti-Cechia

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (giovedì 5 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. La gara dell’Italia inoltre sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play, con OA Sport che per il match vi fornirà la Diretta Live Testuale del match.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OGGI OLIMPIADI 2026

Giovedì 5 febbraio

Ore 12.10 Svezia-Germania (Gruppo B)

Ore 14.40 Italia-Francia (Gruppo B) – Diretta tv su Rai Sport

Ore 16.40 Stati Uniti-Cechia (Gruppo A)

Ore 21.10 Finlandia-Canada (Gruppo A)

HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport per il match dell’Italia contro la Francia dalle ore 14.40

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati. Rai Play trasmetterà gratuitamente la gara Italia-Francia.

Diretta testuale: OA Sport per la partita Italia-Francia.