Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 8 febbraio, tv, programma, streaming

Avanti senza sosta per andare a delineare il quadro dei gironi e di rimando anche quello dei quarti di finale. Non conosce pausa il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

In questa domenica 8 febbraio, saranno 2 le partite in agenda: alle 16.40 Francia-Svezia, partita del Gruppo B (quello dell’Italia) tra le transalpine, che sin qui hanno sempre perso collezionando 2 ko in altre uscite e che sono a forte rischio d’eliminazione, e le scandinave, capaci di battere largamente sia la Germania sia l’Italia nelle prime 2 uscite sul ghiaccio meneghino prenotando di fatto la possibilità di accedere ai quarti di finale non trovandosi contro né USA né Canada. Alle 21.10 Cechia-Finlandia, confronto tutto europeo importante per capire quale delle due squadre potrà eventualmente stare vicina alla Svizzera nella corsa al terzo posto della pool, che comunque garantisce un’avversaria dal Girone B.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (domenica 8 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming Discovery Plus e HBO Max. La gara tra Francia e Svezia inoltre sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2 e su DAZN.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OGGI

Domenica 8 febbraio



Ore 16.40 Francia-Svezia (Gruppo B)

Ore 21.10 Cechia-Finlandia (Gruppo A)

HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max, per gli abbonati. Francia-Svezia inoltre sarà visibile anche su Eurosport 1 e DAZN.