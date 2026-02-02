Aerials
Calendario freestyle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming
Lo sci freestyle sarà lo sport che assegnerà il maggior numero di medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: verranno messi in palio ben quindici titoli nell’arco delle due settimane di gara, a partire da sabato 7 febbraio (il giorno successivo alla Cerimonia d’Apertura). Il menu sarà decisamente variegato, con una serie di specialità che saranno protagoniste nel contesto a cinque cerchi e che appassioneranno i tanti amanti delle discipline invernali.
Le specialità interessante saranno ben sette: aerials, Big Air, halfpipe, moguls, dual moguls skicross, slopestyle. Sono previste gare maschili e femminili per ogni disciplina, a cui si aggiunge la gara a squadre miste per quanto riguarda gli aerials. L’Italia spera di essere grande protagonista soprattutto con Flora Tabanelli (Campionessa del Mondo di Big Air), Miro Tabanelli (Bir Air e slopestyle), Simone Deromedis (skicross).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SCI FREESTYLE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Sabato 7 febbraio
10.30 Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche)
11.35 Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)
14.00 Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche)
15.05 Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche)
Lunedì 9 febbraio
12.30 Slopestyle femminile, finale (prima manche)
12.59 Slopestyle femminile, finale (seconda manche)
13.28 Slopestyle femminile, finale (terza manche)
Martedì 10 febbraio
11.15 Moguls maschile, qualificazioni 1
12.30 Slopestyle maschile, finale (prima manche)
12.59 Slopestyle maschile, finale (seconda manche)
13.28 Slopestyle maschile, finale (terza manche)
14.15 Moguls femminile, qualificazioni 1
Mercoledì 11 febbraio
10.30 Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
11.00 Moguls femminile, qualificazioni 2
11.27 Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
14.15 Moguls femminile, finale 1
14.55 Moguls femminile, finale 2
19.30 Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
20.27 Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
Giovedì 12 febbraio
10.00 Moguls maschile, qualificazione 2
12.15 Moguls maschile, finale 1
12.55 Moguls maschile, finale 2
Sabato 14 febbraio
10.30 Dual moguls femminile, sedicesimi di finale
11.00 Dual moguls femminile, ottavi di finale
11.20 Dual moguls femminile, quarti di finale
11.35 Dual moguls femminile, semifinali
11.46 Dual moguls femminile, finale per il bronzo
11.48 Dual moguls femminile, finale per l’oro
19.30 Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)
20.15 Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche)
21.00 Big Air femminile, qualificazioni (terza manche)
Domenica 15 febbraio
10.30 Dual moguls maschile, sedicesimi di finale
11.00 Dual moguls maschile, ottavi di finale
11.20 Dual moguls maschile, quarti di finale
11.35 Dual moguls maschile, semifinali
11.46 Dual moguls maschile, finale per il bronzo
11.48 Dual moguls maschile, finale per l’oro
19.30 Big Air maschile, qualificazioni (prima manche)
20.15 Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche)
21.00 Big Air maschile, qualificazioni (terza manche)
Lunedì 16 febbraio
19.30 Big Air femminile, finale (prima manche)
19.53 Big Air femminile, finale (seconda manche)
20.17 Big Air femminile, finale (terza manche)
Martedì 17 febbraio
10.45 Aerials femminile, qualificazione 1
11.30 Aerials femminile, qualificazione 2
13.30 Aerials maschile, qualificazione 1
14.15 Aerials maschile, qualificazione 2
19.30 Big Air maschile, finale (prima manche)
19.53 Big Air maschile, finale (seconda manche)
20.18 Big Air maschile, terza (prima manche)
Mercoledì 18 febbraio
11.30 Aerials femminile, finale 1
12.30 Aerials femminile, finale 2
Giovedì 19 febbraio
10.30 Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
11.27 Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
11.30 Aerials maschile, finale 1
12.30 Aerials maschile, finale 2
19.30 Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
20.27 Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
Venerdì 20 febbraio
10.00 Skicross femminile, seeding round
12.00 Skicross femminile, ottavi di finale
12.35 Skicross femminile, quarti di finale
12.54 Skicross femminile, semifinali
13.10 Skicross femminile, small final
13.15 Skicross femminile, big final
19.30 Halfpipe maschile, finale (prima manche)
19.59 Halfpipe maschile, finale (seconda manche)
20.28 Halfpipe maschile, finale (terza manche)
Sabato 21 febbraio
10.00 Skicross maschile, seeding round
10.45 Aerials a squadre miste, finale 1
11.45 Aerials a squadre miste, finale 2
12.00 Skicross maschile, ottavi di finale
12.35 Skicross maschile, quarti di finale
12.54 Skicross maschile, semifinali
13.10 Skicross maschile, small final
13.15 Skicross maschile, big final
19.30 Halfpipe femminile, finale (prima manche)
19.59 Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.