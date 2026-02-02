Calendario freestyle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Lo sci freestyle sarà lo sport che assegnerà il maggior numero di medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: verranno messi in palio ben quindici titoli nell’arco delle due settimane di gara, a partire da sabato 7 febbraio (il giorno successivo alla Cerimonia d’Apertura). Il menu sarà decisamente variegato, con una serie di specialità che saranno protagoniste nel contesto a cinque cerchi e che appassioneranno i tanti amanti delle discipline invernali.

Le specialità interessante saranno ben sette: aerials, Big Air, halfpipe, moguls, dual moguls skicross, slopestyle. Sono previste gare maschili e femminili per ogni disciplina, a cui si aggiunge la gara a squadre miste per quanto riguarda gli aerials. L’Italia spera di essere grande protagonista soprattutto con Flora Tabanelli (Campionessa del Mondo di Big Air), Miro Tabanelli (Bir Air e slopestyle), Simone Deromedis (skicross).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCI FREESTYLE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Sabato 7 febbraio

10.30 Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche)

11.35 Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)

14.00 Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche)

15.05 Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche)

Lunedì 9 febbraio

12.30 Slopestyle femminile, finale (prima manche)

12.59 Slopestyle femminile, finale (seconda manche)

13.28 Slopestyle femminile, finale (terza manche)

Martedì 10 febbraio

11.15 Moguls maschile, qualificazioni 1

12.30 Slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.59 Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.28 Slopestyle maschile, finale (terza manche)

14.15 Moguls femminile, qualificazioni 1

Mercoledì 11 febbraio

10.30 Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)

11.00 Moguls femminile, qualificazioni 2

11.27 Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)

14.15 Moguls femminile, finale 1

14.55 Moguls femminile, finale 2

19.30 Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)

20.27 Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)

Giovedì 12 febbraio

10.00 Moguls maschile, qualificazione 2

12.15 Moguls maschile, finale 1

12.55 Moguls maschile, finale 2

Sabato 14 febbraio

10.30 Dual moguls femminile, sedicesimi di finale

11.00 Dual moguls femminile, ottavi di finale

11.20 Dual moguls femminile, quarti di finale

11.35 Dual moguls femminile, semifinali

11.46 Dual moguls femminile, finale per il bronzo

11.48 Dual moguls femminile, finale per l’oro

19.30 Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)

20.15 Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche)

21.00 Big Air femminile, qualificazioni (terza manche)

Domenica 15 febbraio

10.30 Dual moguls maschile, sedicesimi di finale

11.00 Dual moguls maschile, ottavi di finale

11.20 Dual moguls maschile, quarti di finale

11.35 Dual moguls maschile, semifinali

11.46 Dual moguls maschile, finale per il bronzo

11.48 Dual moguls maschile, finale per l’oro

19.30 Big Air maschile, qualificazioni (prima manche)

20.15 Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche)

21.00 Big Air maschile, qualificazioni (terza manche)

Lunedì 16 febbraio

19.30 Big Air femminile, finale (prima manche)

19.53 Big Air femminile, finale (seconda manche)

20.17 Big Air femminile, finale (terza manche)

Martedì 17 febbraio

10.45 Aerials femminile, qualificazione 1

11.30 Aerials femminile, qualificazione 2

13.30 Aerials maschile, qualificazione 1

14.15 Aerials maschile, qualificazione 2

19.30 Big Air maschile, finale (prima manche)

19.53 Big Air maschile, finale (seconda manche)

20.18 Big Air maschile, terza (prima manche)

Mercoledì 18 febbraio

11.30 Aerials femminile, finale 1

12.30 Aerials femminile, finale 2

Giovedì 19 febbraio

10.30 Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)

11.27 Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)

11.30 Aerials maschile, finale 1

12.30 Aerials maschile, finale 2

19.30 Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)

20.27 Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)

Venerdì 20 febbraio

10.00 Skicross femminile, seeding round

12.00 Skicross femminile, ottavi di finale

12.35 Skicross femminile, quarti di finale

12.54 Skicross femminile, semifinali

13.10 Skicross femminile, small final

13.15 Skicross femminile, big final

19.30 Halfpipe maschile, finale (prima manche)

19.59 Halfpipe maschile, finale (seconda manche)

20.28 Halfpipe maschile, finale (terza manche)

Sabato 21 febbraio

10.00 Skicross maschile, seeding round

10.45 Aerials a squadre miste, finale 1

11.45 Aerials a squadre miste, finale 2

12.00 Skicross maschile, ottavi di finale

12.35 Skicross maschile, quarti di finale

12.54 Skicross maschile, semifinali

13.10 Skicross maschile, small final

13.15 Skicross maschile, big final

19.30 Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19.59 Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.