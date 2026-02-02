Curling
Calendario curling Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming
Il curling sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Questo sport sarà uno di quelli che anticiperanno l’accensione del braciere e la sfilata delle Nazioni, visto che le prime partite si disputeranno già mercoledì 4 febbraio, e ci terrà compagnia davvero fino all’ultimo, visto che l’atto conclusivo femminile è in programma domenica 22 febbraio.
Si preannuncia grande spettacolo sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove si disputeranno i tre tornei in programma: si incomincerà con il doppio misto (dal 4 al 10 febbraio), poi ci sarà spazio per i due eventi di genere (uomini e donne). L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni: Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistarono insieme l’oro nel doppio a Pechino 2022, anche i due quartetti maschili e femminili inseguiranno il colpaccio.
Il doppio misto si gioca a coppie, composte da un uomo e una donna, su lunghezza ridotta e con due stone già posizionate all’inizio della partita. Negli altri due eventi si gareggia con quartetti interamente maschili o femminili, con la durata di dieci end. Il meccanismo è il consueto: girone unico con tutte le partecipanti, le prime quattro classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta (semifinali e gli atti conclusivi che assegneranno le medaglie).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO CURLING OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Mercoledì 4 febbraio
19.05 Doppio misto, fase a gironi: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera
Giovedì 5 febbraio
10.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Cechia Norvegia-USA
14.35 Doppio misto, fase a gironi: USA-Svizzera, Norvegia-Canada
19.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Canada, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Gran Bretagna-Cechia
Venerdì 6 febbraio
10.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada
14.35 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia, USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia
Sabato 7 febbraio
10.05 Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia
14.35 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud
19.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia
Domenica 8 febbraio
10.05 Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud
14.35 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera
19.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud
Lunedì 9 febbraio
10.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia
18.05 Doppio misto, semifinali
Martedì 10 febbraio
14.05 Doppio misto, finale per il bronzo
18.05 Doppio misto, finale per l’oro
Mercoledì 11 febbraio
19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina
Giovedì 12 febbraio
09.05 Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca
14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia
19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA
Venerdì 13 febbraio
09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina
14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud
19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia
Sabato 14 febbraio
09.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone
14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina Svizzera-Canada, Germania-USA
19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA
Domenica 15 febbraio
09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna
14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA
19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA
Lunedì 16 febbraio
09.05 Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna
14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania
19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone
Martedì 17 febbraio
09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina
14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA Corea del Sud-Svizzera
19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-USA Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia
Mercoledì 18 febbraio
09.05 Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA Svezia-Corea del Sud
14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA
19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia
Giovedì 19 febbraio
09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svizzera, Germania-Cina Svezia-Cechia, Norvegia-Canada
14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone
19.05 Torneo maschile, semifinali
Venerdì 20 febbraio
14.05 Torneo femminile, semifinali
19.05 Torneo maschile, finale per il bronzo
Sabato 21 febbraio
14.05 Torneo femminile, finale per il bronzo
19.05 Torneo maschile, finale per l’oro
Domenica 22 febbraio
11.05 Torneo femminile, finale per l’oro
PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.