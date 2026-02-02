Calendario curling Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Il curling sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Questo sport sarà uno di quelli che anticiperanno l’accensione del braciere e la sfilata delle Nazioni, visto che le prime partite si disputeranno già mercoledì 4 febbraio, e ci terrà compagnia davvero fino all’ultimo, visto che l’atto conclusivo femminile è in programma domenica 22 febbraio.

Si preannuncia grande spettacolo sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove si disputeranno i tre tornei in programma: si incomincerà con il doppio misto (dal 4 al 10 febbraio), poi ci sarà spazio per i due eventi di genere (uomini e donne). L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni: Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistarono insieme l’oro nel doppio a Pechino 2022, anche i due quartetti maschili e femminili inseguiranno il colpaccio.

Il doppio misto si gioca a coppie, composte da un uomo e una donna, su lunghezza ridotta e con due stone già posizionate all’inizio della partita. Negli altri due eventi si gareggia con quartetti interamente maschili o femminili, con la durata di dieci end. Il meccanismo è il consueto: girone unico con tutte le partecipanti, le prime quattro classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta (semifinali e gli atti conclusivi che assegneranno le medaglie).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Mercoledì 4 febbraio

19.05 Doppio misto, fase a gironi: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera

Giovedì 5 febbraio

10.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Cechia Norvegia-USA

14.35 Doppio misto, fase a gironi: USA-Svizzera, Norvegia-Canada

19.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Canada, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Gran Bretagna-Cechia

Venerdì 6 febbraio

10.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada

14.35 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia, USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia

Sabato 7 febbraio

10.05 Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia

14.35 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud

19.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia

Domenica 8 febbraio

10.05 Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud

14.35 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera

19.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud

Lunedì 9 febbraio

10.05 Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia

18.05 Doppio misto, semifinali

Martedì 10 febbraio

14.05 Doppio misto, finale per il bronzo

18.05 Doppio misto, finale per l’oro

Mercoledì 11 febbraio

19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina

Giovedì 12 febbraio

09.05 Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca

14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia

19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA

Venerdì 13 febbraio

09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina

14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud

19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia

Sabato 14 febbraio

09.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone

14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina Svizzera-Canada, Germania-USA

19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA

Domenica 15 febbraio

09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna

14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA

19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA

Lunedì 16 febbraio

09.05 Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna

14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania

19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone

Martedì 17 febbraio

09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina

14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA Corea del Sud-Svizzera

19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-USA Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia

Mercoledì 18 febbraio

09.05 Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA Svezia-Corea del Sud

14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA

19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia

Giovedì 19 febbraio

09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svizzera, Germania-Cina Svezia-Cechia, Norvegia-Canada

14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone

19.05 Torneo maschile, semifinali

Venerdì 20 febbraio

14.05 Torneo femminile, semifinali

19.05 Torneo maschile, finale per il bronzo

Sabato 21 febbraio

14.05 Torneo femminile, finale per il bronzo

19.05 Torneo maschile, finale per l’oro

Domenica 22 febbraio

11.05 Torneo femminile, finale per l’oro

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.