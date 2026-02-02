Calendario combinata nordica Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Tra mercoledì 11 e giovedì 19 febbraio si disputeranno in Val di Fiemme i tre eventi di combinata nordica con in palio le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In assenza del settore femminile, che dovrà attendere almeno altri quattro anni per un eventuale inserimento nella famiglia a cinque cerchi, sono previste due competizioni individuali ed una a squadre.

Mercoledì 11 febbraio è in programma la Gundersen individuale con segmento di salto sul trampolino piccolo di Predazzo e poi un segmento di fondo sulla distanza dei 10 km, mentre martedì 17 sarà il turno della Gundersen con salto dal trampolino grande. Il Large Hill HS143 italiano ospiterà poi due giorni più tardi anche la prima parte della Team Sprint, una prova a coppie che si concluderà allo stadio del fondo di Lago di Tesero con una 2×7,5 km.

I favoriti della vigilia, in attesa di capire in base ai training ufficiali l’adattamento dei vari atleti ai trampolini di Predazzo, sono sicuramente gli austriaci Johannes Lamparter e Stefan Rettenegger, il norvegese Jens Luraas Oftebro ed il tedesco Vinzenz Geiger. Austria, Norvegia e Germania si contenderanno probabilmente il successo anche nella Team Sprint.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi verranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1 o 2, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COMBINATA NORDICA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Mercoledì 11 febbraio

10.00 Segmento di salto su trampolino piccolo Gundersen individuale

13.45 Segmento di fondo 10 km Gundersen individuale

Martedì 17 febbraio

10.00 Segmento di salto su trampolino grande Gundersen individuale

13.45 Segmento di fondo 10 km Gundersen individuale

Giovedì 19 febbraio

10.00 Segmento di salto su trampolino grande Team Sprint

14.00 Segmento di fondo Team Sprint

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 e 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.