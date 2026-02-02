Calendario bob Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 stanno ufficialmente per incominciare. L’attesa sta finalmente per concludersi e l’Italia sarà il punto di riferimento per lo sport mondiale. I Cinque Cerchi saranno i nostri compagni per le prossime settimane con emozioni e spettacolo che arriveranno uno dietro l’altro. Tra gli sport più interessanti che potremo ammirare nelle prossime giornata non mancherà, ovviamente, il bob. Sul budello intitolato a Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo il cosiddetto “Sliding Center” vedremo un programma ricchissimo tra bob a 2 maschile e femminile, bob a 4 maschile e monobob femminile. 4 titoli in palio. Chi se li aggiudicherà?

Come sarà composta la squadra azzurra? Al via della rassegna con i Cinque Cerchi vedremo tra gli uomini Baumgartner Patrick 27/12/1994 G.S. Fiamme Azzurre, Bilotti Lorenzo 21/09/1994 G.S. Fiamme Oro, Fantazzini Eric 27/04/1996 C.S. Carabinieri, Mircea Robert Gino 09/08/1999 C.S. Carabinieri mentre la riserva sarà Verginer Alex 03/10/1994 C.S. Esercito. Tra le donne vedremo in azione Andreutti Giada 16/02/1995 C.S. Aeronautica Militare, De Silvestro Simona 01/09/1988 B.C. Cortina, Gatti Alessia 02/07/2002 C.S. Esercito

Costella Anna 30/07/2002 B.C. Cortina con riserva Cavalleri Noemi 30/01/2001 C.S. Aeronautica Militare.

Come si sono concluse le Olimpiadi precedenti? Nell’edizione di Pechino 2022 la medaglia d’oro nel monobob andò alla statunitense Kaillie Humphries davanti alla connazionale Elana Meyers Taylor ed alla canadese Christine de Bruin. Nel bob a 2, invece, successo per la tedesca Laura Nolte davanti alla connazionale Mariama Jamanka e, di nuovo, a Elana Meyers Taylor. Tra gli uomini, invece, doppietta del leggendario Francesco Friedrich davanti in entrambi i casi a Johannes Lochner. Nel bob a 2 completa la tripletta tedesca Christoph Hafer, mentre nel bob a 4 ha centrato il podio il canadese Justin Kripps.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di bob valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

PROGRAMMA BOB GIOCHI OLIMPICI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 12 febbraio

Ore 12,50 allenamento ufficiale prova 1 bob a 2 uomini

Ore 14.03 allenamento ufficiale prova 2 bob a 2 uomini

Ore 15.30 allenamento ufficiale prova 1 monobob donne

Ore 16.34 allenamento ufficiale prova 2 monobob donne

Venerdì 13 febbraio

Ore 09.00 allenamento ufficiale prova 3 bob a 2 uomini

Ore 10.13 allenamento ufficiale prova 4 bob a 2 uomini

Ore 11.45 allenamento ufficiale prova 3 monobob donne

Ore 12.49 allenamento ufficiale prova 4 monobob donne

Sabato 14 febbraio

Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 5 monobob donne

Ore 11.04 allenamento ufficiale prova 6 monobob donne

Ore 12.30 allenamento ufficiale prova 5 bob a 2 uomini

Ore 13.43 allenamento ufficiale prova 6 bob a 2 uomini

Domenica 15 febbraio

Ore 10.00 prima manche monobob donne

Ore 11.50 seconda manche monobob donne

Lunedì 16 febbraio

Ore 10.00 prima manche bob a 2 uomini

Ore 11.57 seconda mancche bob a 2 uomini

Ore 19.00 terza manche monobob donne

Ore 21.06 quarta manche monobob donne

Martedì 17 febbraio

Ore 14.00 allenamento ufficiale prova 1 bob a 2 donne

Ore 15.04 allenamento ufficiale prova 2 bob a 2 donne

Ore 19.00 terza manche bob a 2 uomini

Ore 21.05 quarta manche bob a 2 uomini

Mercoledì 18 febbraio

Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 1 bob a 4 uomini

Ore 11.13 allenamento ufficiale prova 2 bob a 4 uomini

Ore 14.00 allenamento ufficiale prova 3 bob a 2 donne

Ore 15.04 allenamento ufficiale prova 4 bob a 2 donne

Giovedì 19 febbraio

Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 3 bob a 4 uomini

Ore 11.13 allenamento ufficiale prova 4 bob a 4 uomini

Ore 14.00 allenamento ufficiale prova 5 bob a 2 donne

Ore 15.04 allenamento ufficiale prova 6 bob a 2 donne

Venerdì 20 febbraio

Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 5 bob a 4 uomini

Ore 11.13 allenamento ufficiale prova 6 bob a 4 uomini

Ore 18.00 prima manche bob a 2 donne

Ore 19.50 seconda manche bob a 2 donne

Sabato 21 febbraio

Ore 10.00 prima manche bob a 4 uomini

Ore 11.57 seconda manche bob a 4 uomini

Ore 19.00 terza manche bob a 2 donne

Ore 21.05 quarta manche bob a 2 donne

Domenica 22 febbraio

Ore 10.00 terza manche bob a 4 uomini

Ore 12.15 quarta manche bob a 4 uomini