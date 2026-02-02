Calendario biathlon Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Sulle nevi di Anterselva il biathlon sarà di scena nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La specialità su sci stretti e carabina sulle spalle è pronta per regalare non poche emozioni e, davanti al pubblico di casa, gli atleti del Bel Paese vorranno lasciare il segno come non mai. Una stagione che ha riservato diverse soddisfazioni alla compagine italiane.

L’evento clou saranno i Giochi e dal proprio mazzo la squadra nostrana ha alcuni assi. Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi saranno i biathleti più attesi, per quanto messo in mostra in carriera e nella stagione del massimo circuito internazionale.

Wierer, con la motivazione di competere a casa sua, vorrà dimostrarsi all’altezza della situazione, nello stesso tempo Vittozzi e Giacomel sono pronti a mettere in mostra le proprie capacità tra frazioni di fondo e precisione al poligono. Ci sono i presupposti per una rassegna a Cinque Cerchi memorabile. Vedremo i fatti seguiranno le parole.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda il biathlon: giorno per giorno, minuto per minuto, gara per gara, per non perdersi davvero nulla. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (nello specifico Rai 2 e RaiSportHD); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max; garantita la capillare diretta live testuale su OA Sport per seguire in maniera tematica o generalista le varie gare.

CALENDARIO BIATHLON OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Domenica 8 febbraio

Ore 14:05 staffetta mista ad Anterselva

Martedì 10 febbraio

Ore 13:30 20 km Individuale uomini ad Anterselva

Mercoledì 11 febbraio

Ore 14:15 15 km Individuale donne ad Anterselva

Venerdì 13 febbraio

Ore 14:00 10 km Sprint uomini ad Anterselva

Sabato 14 febbraio

Ore 14:45 7.5 km Sprint donne ad Anterselva

Domenica 15 febbraio

Ore 11:15 12.5 km inseguimento uomini ad Anterselva

Ore 14:45 10 km inseguimento donne ad Anterselva

Martedì 17 febbraio

Ore 14:30 staffetta maschile ad Anterselva

Mercoledì 18 febbraio

Ore 14:45 staffetta uomini ad Anterselva

Venerdì 20 febbraio

Ore 14:45 15 km Mass Start uomini ad Anterselva

Sabato 21 febbraio

Ore 14:15 12.5 km Mass Start donne ad Anterselva

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1-3, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.