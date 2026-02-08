Calcio, tutto facile per l’Inter nella 24esima di Serie A. Inciampano Bologna ed Udinese, pari in extremis per la Juventus

Si è conclusa poco fa la ricca domenica della Serie A 2025-2026. Quattro i match disputati in questa 24esima giornata, in attesa dei posticipi di domani. Andiamo a riepilogare i risultati di oggi, analizzando anche le modifiche nella nuova classifica.

Nell’anticipo delle 12.30, il Parma ha sorpreso il Bologna nel derby emiliano-romagnolo vincendo con un gol al 95′ di Ordonez. I rossoblù, davanti al loro pubblico, sono rimasti in 10 uomini dopo soli 18′ a causa di un rosso sventolato a Pobega. La parità numerica è stata nuovamente fissata dal doppio giallo di Troilo al 79′ ma nel finale i parmigiani sono stati più caparbi. Sconfitta pesante per il Bologna, la quarta consecutiva in Campionato.

Importante successo del Lecce che, al Via del Mare, batte 2-1 l’Udinese ed allontana la zona retrocessione. Al gol di Gandelman che aveva aperto le marcature al 5′, ha risposto Solet per il pareggio friulano al 26′. Al termine di un secondo tempo scialbo, è stata la fantastica punizione di Banda a regalare il nuovo vantaggio alla squadra pugliese al 90′.

Tutto facile per l‘Inter che domina il Sassuolo per 0-5. Match indirizzato fin da subito con il gol di Bisseck (11′), seguito da quello di Thuram al 28′ e quello di Martinez al 50′. Gloria anche per Akanji al 54′ prima del doppio giallo a Matic che ha inguaiato ancora di più gli emiliani. Nel finale, è arrivato anche il quinto gol di Luis Henrique (89′).

Pari in extremis per la Juventus che domina il match contro la Lazio ma ancora una volta non trova la vittoria. Gli ospiti sono abili a sbloccarla con Pedro sul finire del primo tempo e poi a raddoppiare ad inizio ripresa con Isaksen (47′). Da qui va in scena un monologo della Juve che prima accorcia con McKennie al 59′ e poi pareggia con la zuccata di Kalulu al 96′ per il 2-2 finale. Pari che lascia insoddisfatte entrambe le squadre.