Calcio, Roma e Atalanta vincono i posticipi della 24sima di A

La ventiquattresima giornata del campionato di serie A si conclude con i due posticipi del lunedì. Atalanta e Roma rispettano i pronostici favorevoli della vigilia e portano a casa due successi di capitale importanza per i rispettivi cammini superando, rispettivamente, la Cremonese e il Cagliari.

All’Olimpico i giallorossi battono i sardi 2-0 grazie alla doppietta messa a segno da Donyell Malen. Il centravanti olandese sblocca il risultato con il delizioso pallonetto con cui scavalca Caprile su imbucata in verticale di Gianluca Mancini al venticinquesimo minuto e raddoppia al sessantacinquesimo spingendo in porta, da pochi passi, il cross di Celik.

Il nuovo attaccante, tre gol in quattro partite per lui, rappresenta un fattore nel tipo di calcio voluto da Gasperini. La Roma ritrova prontamente la via del successo dopo l’inattesa sconfitta subita a Udine nell’ultimo turno e aggancia la Juventus al quarto posto con quarantasei punti.

Nell’incontro pomeridiano l’Atalanta regola 2-1 la Cremonese grazie alla reti messe a segno da Krstovic, schierato titolare al posto dell’infortunato Scamacca, e da Zappacosta. Inutile, per i grigiorossi il gol della bandiera messo a segno dal nuovo acquisto Thorsby. Gli orobici consolidano la settima posizione in classifica e sono a due sole lunghezze dal sesto posto occupato dal Como; i lariani devono però ancora recuperare il match con il Milan.