Calcio, l’Inter resiste alla rimonta del Torino e va in semifinale di Coppa Italia

Prosegue il momento magico dell’Inter, che continua a macinare vittorie su vittorie in campo nazionale e si impone sul Torino per 2-1 nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 di calcio. I nerazzurri, di scena all’U-Power Stadium di Monza per via dell’indisponibilità di San Siro (in vista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi), sfideranno in semifinale la vincente di Napoli-Como per un doppio confronto che si preannuncia in ogni caso molto interessante.

Spazio a tante seconde linee per entrambe le squadre ed in particolare in casa Inter, con Cristian Chivu che lancia nell’undici titolare alcuni volti nuovi come Cocchi e Kamate oltre ad alcune riserve (tra cui Martinez in porta, De Vrij in difesa, Diouf e Frattesi a centrocampo). Stesso discorso per il Torino di Marco Baroni, che ha come obiettivo principale una salvezza tranquilla dopo una lunga crisi di risultati.

Il primo vero guizzo nerazzurro arriva al 20′ con la traversa di Carlos Augusto, ma ci pensa Bonny a sbloccare il punteggio al 35′ su assist di Kamate. In avvio di ripresa Diouf mette a segno il gol del 2-0 al 47′ e ipoteca il passaggio del turno, anche se i granata reagiscono creando diverse occasioni e accorciando le distanze al 57′ con la rete di Kulenovic. Infruttuoso il forcing finale del Toro, che viene eliminato dalla Coppa Italia ad un passo dalle semifinali.