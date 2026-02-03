Calcio, il Milan cala il tris a Bologna e risponde alle vittorie delle rivali

Il Milan non sbaglia, resta in scia dell’Inter e soprattutto allunga sul +7 rispetto al quinto posto. Serata perfetta per i rossoneri, che travolgono il Bologna per 3-0, confermando la loro imbattibilità in trasferta e centrano davvero tre punti fondamentali per la loro classifica. Match già in discesa nel primo tempo con le reti di Loftus-Cheek ed Nkunku e poi nella ripresa ci pensa Rabiot a mandare i titoli di coda.

Senza Pulisic e con un Leao non al meglio, Allegri decide di schierare in attacco l’inedita coppia formata da Loftus-Cheek ed Nkunku. L’inglese si divora dopo pochi minuti una grande occasione, ma al ventesimo si fa trovare pronto sull’assist di Rabiot, bravissimo a gestire al meglio una palla complicata dopo la parata di Ravaglia sul colpo di testa di Nkunku.

Successivamente è il turno del francese a diventare protagonista. Nkunku scambia proprio con Loftus-Cheek ed entra in area, salta Ravaglia ed il portiere del Bologna lo stende. Calcio di rigore senza alcun dubbio e l’ex Chelsea e Lipsia non sbaglia dal dischetto, firmando il 2-0 praticamente sul finire del primo tempo.

La ripresa parte subito benissimo per il Milan, visto che Rabiot sfrutta una disastrosa rimessa laterale di Miranda e si presenta davanti a Ravaglia, battendo il portiere del Bologna per la terza volta con il sinistro. Il match praticamente finisce qui, perchè il Milan controlla e ha anche l’occasione di fare il poker con Fulkrug, mentre il Bologna continua nel suo momento davvero complicato e dice ormai addio ad ogni possibilità di raggiungere l’Europa almeno in campionato.