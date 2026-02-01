Calcio femminile, la Roma agguanta il pari all’ultimo respiro in Serie A, tris della Juve

Uno stop inaspettato per la capolista. La Roma è stata infatti fermata dal Parma in occasione del dodicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Le giallorosse si dovute accontentare di un pari per 3-3 strappato letteralmente all’ultimo respiro contro le ducali, ritrovandosi tallonate adesso dall’Inter, a -5 in solitaria.

Le emiliane sono partite con il piede giusto, passando in vantaggio al terzo minuto di orologio grazie ad un tap-in facile di Real scaturito da una parata da Lukasova dopo un tentativo di Kerr. Le capitoline però non si scompongono e, al 21’, riportano il parziale in parità con un calcio di rigore trasformato senza patemi da Giugliano. Tuttavia a due minuti dal termine del primo tempo Cox infila sul secondo palo il calcio piazzato da Gunnlaugsdottir, mettendo a referto il 2-1.

Poi, non sazio, il Parma al 54’ cala il tris con Benedetti, lesta a capitalizzare quanto costruito sulla sinistra dall’asse Distefano-Kerr. A sedici minuti dalla fine però i giochi si riaprono: al 76′ infatti Cissoko intercetta con la mano un cross di Giugliano partito da Dragoni. Per il direttore di gara dopo review è penalty e rosso per la giocatrice del Parma: Giugliano mandata dagli undici metri non sbaglia e dà avvio ad un assalto sfiancante, con le prime della classe che trovano il guizzo addirittura al 99′ con un colpo di testa di Babajide nell’ultimo pallone giocabile.

La prima ad approfittare della mezza frenata della Roma è stata quindi l’Inter che ha espugnato il campo della Ternana di misura graziie alla zampata di Detruyer, in rete dopo un cross di Merlo ed una serie di batti e ribatti. Tutto facile poi per la Juventus: le bianconere hanno infatti sconfitto il Sassuolo grazie alla teipletta di Beccari (9′, 33′ 56′) e al timbro della solita Girelli (17′).

Pareggio anche per la Lazio, arginato da un sempre rognosissimo Como con il risultato di 1-1 in una disputa risolta nei primi ventisei minuti di gioco. Le comasche nello specifico sono passate avanti con Kramzar (16’), salvo poi essere raggiunte al 26’ da Karczewska. Sorride invece il Milan, capace di battere il Genoa per 2-1 affidandosi ai sigilli di van Dooren, autrice di una doppietta al 9’ ed all’88’, mettendo in ghiaccio un match riaperto al 60’ da Cinotti.