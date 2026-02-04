Calcio a 5
Calcio a 5: la finalissima degli Europei 2026 sarà Spagna-Portogallo
Le semifinali degli Europei 2026 di calcio a 5 hanno espresso i loro verdetti. La finalissima di sabato 7 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 19.30, vedrà sfidarsi le favorite della vigilia del torneo: ovvero Spagna e Portogallo, in un duello iberico che metterà in palio il titolo continentale del futsal.
Spagna-Croazia 2-1
Le Furie Rosse dominano la prima parte di gara indirizzano il match con Pablo Ramirez e Mellado. Si va all’intervallo sul 2-0. Negli ultimi minuti di partita, la reazione dei balcanici porta all’autogol di Rivillos, che vale il 2-1 ma non fa mutare il risultato conclusivo dell’incontro.
Portogallo-Francia 4-1
I transalpini scioccano i lusitani nell’apertura del match andando in vantaggio con Tourè. Poi però arriva la reazione dei campioni in carica che dopo l’1-1 di Diogo Santos si scatenano: arriva immediatamente il 2-1 di Tomas Paco, prima di andare all’intervallo, poi nella ripresa il tris di Erick e l’autorete di Gueddoura che fissa il risultato sul 4-1 per i portoghesi.
Le finali si giocheranno sabato 7 febbraio: Francia-Croazia, per il 3-4° posto alle ore 16.00, Spagna-Portogallo, per il 1-2° posto alle ore 19.30. Entrambe le partite si disputeranno all’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia.