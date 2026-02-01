Calcio a 5: il Portogallo spazza via il Belgio e vola in semifinale agli Europei

Il terzo quarto di finale degli Europei 2026 di calcio a 5 è ufficialmente andato in archivio. All’Arena Stožice di Lubiana, il Portogallo si è sbarazzato senza problemi del Belgio ottenendo il pass per le semifinali, dove andrà a incrociare il suo destino contro la Francia (4 febbraio). Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

A Lubiana la partita inizia con una sorpresa: dopo 8 minuti di gioco infatti, l’autorete di Pany Varela – compiuto nel tentativo di anticipare Aabou, sul cross di Rahou – porta in vantaggio il Belgio. Stare sotto 0-1 ha però l’effetto di svegliare il Portogallo, che reagisce in maniera potente: poco prima del 13′ Bruno Coelho pareggia i conti sull’1-1 e successivamente con lo stesso Pany Varela e con André Coelho va sul 3-1 sbagliando anche un tiro libero, nell’ultimo minuto di gara con Bruno Coelho, ipnotizzato da Vrancken.

Si va quindi all’intervallo con i lusitani in vantaggio di due reti. Gli uomini di Jorge Braz non amministrano, anzi aumentano ancora il ritmo. In cinque minuti di ripresa arrivano altre due segnature: prima Rúben Góis e poi ancora Pany Varela a colpire. Il tutto si traduce nel 5-1 che chiude di fatto i conti a un quarto d’ora dalla fine.

Il Belgio va al tappeto, costretto a incassare anche la rasoiata di Lúcio Jr per il 6-1 che allarga ancora di più le distanze. I Diavoli Rossi non avendo più nulla da perdere provano almeno a ridurre il gap mettendo il portiere di movimento: la mossa paga al 33′ quando Aabbou, con la maglia da estremo difensore, segna il 6-2.

Rahou e compagni provano a crederci nel finale, ma con un elemento in meno a presidiare la zona difensiva nel finale vengono infilati prima da Pauleta e poi da Pany Varela (tripletta per lui, in questo caso con il portiere titolare fra i pali), per l’8-2 definitivo.