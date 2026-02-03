Buonfiglio cauto sull’Italia alle Olimpiadi: “Mi accontenterei di fare più di Pechino”

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono alle porte e l’Italia sogna in grande, vista la squadra a disposizione, una delle spedizioni più di qualità di sempre a Cinque Cerchi per il Bel Paese che davanti al pubblico di casa sogna il record di medaglie.

A parlare delle previsioni sugli allori è presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. Le sue parole: “Non mettiamo limiti alla mano del Signore”. E ancora: “Una mia previsione? Ho già detto che mi fa sempre piacere fare meglio. Qualcuno mi ha detto che la scorsa Olimpiade erano 17, allora ho risposto: dobbiamo fare meglio”.

Prosegue: “Il lavoro c’è, atleti e atlete sono preparati, gli staff hanno fatto il loro dovere sotto la guida di due presidenti come Flavio Roda e Andrea Gios, però le Olimpiadi sono Olimpiadi, sappiamo benissimo che non è una gara al ranking, in quel momento tu devi stare bene e qualcun altro un po’ meno bene”.

E poi un’incognita per le gare olimpiche: “Sono Olimpiadi dove il meteo può fare la differenza”.