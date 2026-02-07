Biathlon, prima gli uomini o le donne nella staffetta mista delle Olimpiadi? L’ordine delle frazioni

Il primo titolo del biathlon ad essere assegnato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della staffetta mista 4×6 km, gara in programma domani, domenica 8 febbraio, alle ore 14.05: il quartetto azzurro è già stato definito dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl.

Non ci sono sorprese nella squadra azzurra, che schiererà Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, anche se l’ordine dei frazionisti non è stato ancora definito, quel che è certo è che saranno gli uomini a disputare le prime due frazioni, mentre saranno le donne a chiudere la gara.

Resta da capire, dunque, se ci sarà Tommaso Giacomel al lancio con Lukas Hofer in seconda frazione, come appare plausibile, e se verrà affidata ancora una volta a Lisa Vittozzi l’ultima frazione, mentre Dorothea Wierer dovrebbe disputare il terzo segmento di gara: questo l’ordine dei frazionisti dell’Italia nell’unica gara stagionale con gli uomini a precedere le donne, quando gli azzurri furono secondi ad Oestersund dietro alla Francia.

Va ricordato che in questa gara le frazioni maschili sono più brevi di quelle della staffetta di genere, dato che misureranno 6 km, come quelle femminili, contro i 7.5 km classici: l’Italia è stata bronzo nella specialità sia a Sochi 2014 che a PyoengChang 2018, ma con frazioni inverse, ovvero con le donne a gareggiare prima degli uomini.