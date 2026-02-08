Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla staffetta mista, storia, attualità, medaglie

Domenica 8 febbraio andrà in scena la gara inaugurale del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sarà la staffetta mista ad aprire il programma della manifestazione a Cinque cerchi, come già avvenuto nel 2018. Questo format assegnerà medaglie per la IV volta nella storia.

La prova è nata all’inizio del XXI secolo e la federazione internazionale ha subito puntato con decisione su di essa. Il primo titolo iridato è stato conferito nel 2005 e, dopo un biennio “sperimentale”, la competizione è diventata parte integrante del programma dei Mondiali sin dal 2007, guadagnando dignità olimpica a cominciare da Sochi 2014.

È doveroso ricordare tutti i cambiamenti di connotati avvenuti nel corso del tempo. Dopo il biennio 2005-2006 classificabile come “ante litteram”, dal 2007 al 2019 la prova ha assunto una conformazione stabile (due frazioni femminili di 6 km seguite da altrettante maschili di 7,5 km). Nel 2020 il chilometraggio dei segmenti maschili è però stato ridotto a 6 km ed è stata prevista l’alternanza nell’ordine dei sessi. Al riguardo, va rimarcato come in questo 2026, per la prima volta il titolo olimpico sarà assegnato con gli uomini al lancio e le donne a chiudere.

BIATHLON – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLA STAFFETTA MISTA

NAZIONE PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

NORVEGIA – 2 titoli

2014, 2022

ALBO D’ORO

2014 – NORVEGIA, Cechia, Italia

2018 – FRANCIA, Norvegia, Italia

2022 – NORVEGIA, Francia, Russia

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

3 (2-1-0) – NORVEGIA

2 (1-1-0) – FRANCIA

2 (0-0-2) – ITALIA

1 (0-1-0) – CECHIA

1 (0-0-1) – RUSSIA

ITALIA, TUTTE LE MEDAGLIE

Bronzi (2)

Sochi 2014 – (Wierer, Oberhofer, Windisch D., Hofer)

PyeongChang 2018 – (Vittozzi, Wierer, Hofer, Windisch D.)

STAFFETTA MISTA, INVERNO 2025-26

TUTTI I PODI

Östersund

1. FRA (Jacquelin/Perrot/Braisaz-Bouchet/Jeanmonnot)

2. ITA (Giacomel/Hofer/Wierer/Vittozzi)

3. NOR (Strømsheim/Botn/Knotten/Tandrevold)

Nove Mesto

1. ITA (Wierer/Vittozzi/Hofer/Giacomel)

2. FRA (Michelon/Braisaz-Bouchet/Lombardot/Fillon Maillet)

3. CZE (Jislova/Vobornikova/Hornig/Krcmar)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELL’ITALIA NEL 2025-26

Östersund – 2° posto (Giacomel/Hofer/Wierer/Vittozzi)

Nove Mesto – 1° posto (Wierer/Vittozzi/Hofer/Giacomel)

Nota bene: Nessuna delle due staffette miste disputate nella stagione in corso fa veramente in testo. Entrambe sono andate in scena lo stesso giorno di una single mixed, obbligando le varie nazioni a effettuare scelte di campo. Situazione che non si verificherà ai Giochi olimpici, poiché la prova a coppie non assegnerà medaglie. Inoltre, a Nove Mesto hanno aperto le donne e chiuso i maschi.