Biathlon
Biathlon, Christoph Pircher a ridosso della top five nella pursuit di Sjusjoen in IBU Cup
Termina con un bel risultato per l’Italia la tappa dell‘IBU Cup 2025-2026 di biathlon disputata a Sjusjoen, in Norvegia, con la 12.5 km pursuit maschile che vede classificarsi sesto Christoph Pircher, nella gara andata al tedesco Leonhard Pfund.
In realtà si registra una tripletta teutonica, con Leonhard Pfund, con un solo errore al poligono, vittorioso in 32’11″1, andando a precedere i connazionali Simon Kaiser, secondo con due bersagli mancati, a 4″9, e Roman Rees, terzo con 20/20 al tiro, a 6″3.
Sesta posizione per Christoph Pircher, che commette tre errori e chiude a 59″1 dalla vetta, mentre Davide Compagnoni, a sua volta con tre bersagli mancati, risale dal 32° al 17° posto. Più indietro Marco Barale (4 errori), 25°, proprio davanti a Didier Bionaz (9 bersagli mancati), 26°, con Daniele Cappellari (15/20 al tiro) 34° e Felix Ratschiller (17/20 al poligono) 43°.