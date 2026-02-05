Biathlon, annunciato il quartetto azzurro della staffetta mista per le Olimpiadi: grandi ambizioni ad Anterselva

Gli azzurri del biathlon sono pronti a rompere il ghiaccio olimpico con la staffetta mista, primo appuntamento del programma a Cinque Cerchi sulle nevi di Anterselva. Domenica 8 febbraio (ore 14.05) l’Italia si presenterà al via con un quartetto che unisce esperienza, talento e ambizioni concrete, scelto dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl in accordo con lo staff.

L’Italia arriva all’appuntamento olimpico forte di una stagione di alto livello, caratterizzata da continuità di risultati e da segnali incoraggianti nelle prove di Coppa del Mondo. I numeri parlano chiaro: vittorie, podi e prestazioni solide che hanno riportato l’Ital-biathlon tra le nazioni di riferimento del circuito internazionale.

Il quartetto formato da Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer ha in sé queste caratteristiche. A dare ulteriore fiducia è stata soprattutto la recente affermazione nella staffetta mista di Nove Mesto nel massimo circuito internazionale, dove gli azzurri hanno ritrovato il successo dopo oltre sei anni, imponendosi con autorevolezza e dimostrando grande compattezza di squadra. Un risultato che ha confermato il valore del gruppo e acceso l’entusiasmo in vista del debutto olimpico.

Giova sottolineare però che, contrariamente a quanto accade normalmente in Coppa del Mondo, saranno gli uomini ad aprire le danze, per poi passare il testimone nella seconda parte di gara alle donne. Sfogliando l’album dei ricordi, l’Italia ha ottenuto in questo format di gara un bronzo a Sochi 2014 con Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch e Hofer e un altro bronzo a PyoengChang 2018 con Wierer, Vittozzi, Windisch e Hofer. Si andrà a caccia, in questo caso, del metallo più pregiato.

Nonostante qualche inevitabile distrazione extra-pista legato alla vicenda della positività di Rebecca Passler, l’obiettivo resta chiaro: affrontare la staffetta con determinazione e provare fin da subito a lasciare il segno. L’8 febbraio rappresenterà il primo vero banco di prova.