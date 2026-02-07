Basket, Willis regala la vittoria a Cremona nell’anticipo contro Cantù

Dopo due sconfitte consecutive la Vanoli Cremona ritrova la vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico, ma dopo una battaglia contro l’Acqua San Bernardo Cantù. Decisivo è un gioco da tre punti a quattro secondi dalla fine di Payton Willis, che fissa il punteggio sull’89-87 finale. Due punti pesanti per la Vanoli in classifica, visto che si porta attualmente all’ottavo posto a 16 punti e soprattutto allontana definitivamente la zona calda della classifica, dove invece rimane Cantù al penultimo posto con otto punti.

Il protagonista come detto in casa Vanoli è Payton Willis, che ha messo a referto 25 punti. Importante anche la doppia doppia di Ike Anigbogu, che ha messo a referto 16 punti ed 11 rimbalzi. A Cantù non è bastato un clamoroso Xavier Sneed, che ha messo a referto 30 punti. In doppia cifra anche Oumar Ballo (12) e Giordano Bortolani (10).

Sneed è scatenato in avvio di partita, ma sono poi Bortolani ed Okeke a confezionare un parziale di 7-0, che permette a Cantù di toccare il +3 (12-15). Il pubblico di Cremona resta con il fiato sospeso dopo che Casarin rimane a terra molto dolorante ed esce portato in panchina dai compagni di squadra. Ci pensano poi Grant e Burns a suonare la carica per una Vanoli avanti 27-25 alla prima sirena. Ballo riporta nuovamente avanti Cantù, ma ci pensano Anigbogu ed il rientrante Casarin a firmare un parziale di 9-0 per il +7 di Cremona. Succede di tutto perchè l’allenatore di Cremona, Pierluigi Brotto, viene espulso e con una serie di liberi Cantù riesce a tornare sotto e poi passare avanti all’intervallo con il solito Sneed (42-47).

Cantù prova a scappare via in avvio di terzo quarto. Da un tecnico per Sneed cambia completamente il match. Willis segna dalla lunetta e poi mette tre triple consecutive che valgono il -1. Si arriva comunque a giocare punto a punto, con Cantù avanti 68-65 all’ingresso negli ultimi dieci minuti. Sneed torna a fare quello che vuole e Cantù tocca addirittura il +11. Sembra davvero finita, ma uno scatenato Willis riporta la Vanoli in parità a cinque minuti dalla fine (76-76). Cremona prova a scappare via, ma Cantù reagisce ancora e trova il vantaggio con tre liberi consecutivi di Green a otto secondi dalla fine. Dall’altra parte, però, Willis segna con il fallo e completa il gioco da tre punti per il +2. Moraschini non trova la tripla della vittoria e Cremona può festeggiare.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VANOLI BASKET CREMONA – ACQUA SAN BERNARDO CANTU’ 89-87 (27-25, 15-22, 23-21, 24-19)

Cremona: Anigbogu 16, Willis 25, Jones 2, Casarin 5, Grant 4, Galli, Veronesi 12, Burns 5, Durham 11, Ndiaye 9

Cantù: Chiozza, Moraschini, De Nicolao 2, Ballo 12, Bortolani 10, Sneed 30, Basile 4, Green 15, Ajayi 6, Okeke 8