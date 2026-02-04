Basket: Trieste cade in casa col Nymburk e si complica la strada in Champions League

Si è appena conclusa al PalaTrieste la sfida valevole per il terzo turno della seconda fase della Champions League e in campo sono scese la Pallacanestro Trieste e l’Era Nymburk. Una sfida fondamentale nella corsa ai playoff, ma i padroni di casa dopo aver dominato l’avvio del match piano piano hanno ceduto gioco e convinzione ai cechi.

Parte forte Trieste, che nei primi minuti con Brooks e Brown trova un primo parziale di 10-4. È sempre Markel Brown a dettare i ritmi e padroni di casa che toccano il nuovo massimo vantaggio sul 18-7. Provano a reagire i cechi, a restare in partita, e dopo un ottimo avvio i friulani soffrono e gli ospiti tornano fino al -2. Poi un botta e risposta chiude il primo quarto sul 25-23.

È Candussi a provare a dare una scossa ai padroni di casa, ma subito reagisce la squadre ceca che ricuce immediatamente. Ora il match è decisamente equilibrato, anche se è il solito Brown a portare a casa un nuovo piccolo parziale per il +5 di Trieste. Toscano-Anderson allunga ancora, ma reagisce il Nymburk che torna sotto. E alla fine gli ospiti trovano il canestro del sorpasso con Santos Silva per il 46-48 con cui si va al riposo.

Parte meglio Trieste nel secondo quarto, ma dopo un parziale di 4-0 torna a spingere la formazione ceca con le triple di Sehnal e Perkins e Nymburk torna sul +5. Ancora Sehnal da oltre l’arco, poi canestro di Svoboda e ospiti che vanno sul +10. Brooks e Toscano-Anderson ricuciono parzialmente il gap, Ruzzier firma il -4, ma la tripla di Perkins spegne gli entusiasmi del PalaTrieste. Risponde Toscano-Anderson e si va all’ultimo stop con il Nymburg avanti 67-71.

L’ultimo quarto inizia con una tripla ospite e Nymburk che scappa nuovamente via in doppia cifra. Prova a riaprire i giochi Trieste, con una tripla di Uthoff che firma il -6. Ross accorcia ancora con due canestri per il -2 e a 4’ dalla fine è Ramsey a impattare il risultato e tutto da rifare. Ma, ancora una volta, a spegnere le speranze friulane è il controparziale firmato Svoboda che vale il nuovo +5 del Nymburk. È Markel Brown a tenere vive le speranze di Trieste, firmando il -4 a 1’13” dalla sirena. Ma non basta e Trieste perde 85-91 e vede complicarsi la strada verso i playoff.