Basket, Reggio Emilia sconfitta in casa dell’Oradea in FIBA Europe Cup

Prima sconfitta nella seconda fase di FIBA Europe Cup per la Reggio Emilia. La squadra di coach Priftis cade in Romania sul campo della CSM Oradea con il punteggio di 81-77. Un ko che non pregiudica assolutamente il cammino europeo di Reggio Emilia, visto che era già qualificata, ma adesso per chiudere il girone al primo posto sarà decisiva la sfida della prossima settimana a Sarajevo.

Non sono bastati a Reggio Emilia i 19 punti di Troy Caupain, che è stato il miglior marcatore. In doppia cifra hanno chiuso anche Jaylen Barford (18) e Bryson Williams (14). In casa Oradea ci sono 19 punti di Emmanuel Nzekwesi e 13 di Thomas Bropleh.

Inizio di partita con tanti errori e ritmo basso, ma Reggio Emilia prova ad allungare sfruttando il lavoro sottocanestro di Williams. I padroni di casa rispondono con le triple di Nicolescu e Nzekwesi e alla fine sono avanti alla prima sirena per 16-15. Ci pensa poi Caupain con sei punti consecutivi a costruire un primo allungo per Reggio Emilia. Bropleh risponde prontamente per i padroni di casa, ma Reggio è avanti all’intervallo per 37-34.

Al rientro dalla pausa lunga subito Oradea con i canestri di Nzekwesi e Richard, ma Barford e Caupain tengono Reggio Emilia a contatto. Nel finale Nicolescu si accende e porta i suoi sul 55-52 con cui si entra negli ultimi dieci minuti. Bropleh segna il +8, ma arriva la reazione reggiana con Barford e Williams. Purtroppo nel finale Reggio Emilia manca più volte l’occasione di pareggiare e alla fine Oradea riesce a vincere 81-77.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CSM ORADEA – UNAHOTEL REGGIO EMILIA 81-77 (16-15, 18-22, 21-15, 26-25)

Oradea: Richard 9, Bropleh 13, Pridgett 3, Sy 10, Young 5, Torok, Nzekwesi 19, Lottie 14, Nastrut, Nicolescu 8, Berceanu, Schmidt

Reggio Emilia: Barford 18, Brown 4, Thor 4, Rossato, Woldetensae 2, Caupain 19, Williams 14, Uglietti 5, Severini 2, Echenique 9, Vitali