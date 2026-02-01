Basket, Luca Banchi: “Con la Gran Bretagna sarà un impegno duro, dovremo essere pronti”

Nonostante l’attenzione in queste settimane sia incentrata sulla Serie A, sabato alla Novi Arena Luca Banchi è tornato a parlare di Nazionale. Il coach dell‘Italbasket, è infatti intervenuto durante la sfida tra Derthona ed Udine, parlando del momento della nazionale e dei prossimi impegni. L’Italia, tornerà infatti in campo a fine mese per affrontare l’importante sfida con la Gran Bretagna, valida per le Qualificazioni agli Europei 2027.

Ai microfoni di Pianetabasket, il capo allenatore è così intervenuto sul prossimo impegno: “Sarà un impegno durissimo. La squadra che nella prima finestra ha espresso il miglior basket, anche in termini di continuità, andando a un passo dal centrare la doppia vittoria. Gruppo duro, equilibrato. Spero di arrivare con un gruppo in salute, ci sono molte incognite tra giocatori convocabili e non. Ed essere a ridosso della Coppa Italia potrebbe togliere ulteriori certezze e energie. Dovremo essere pronti con un gruppo molto allargato a selezionare i 12 giocatori migliori per questa sfida che come detto potrebbe essere chiave in ottica qualificazione”.

L’ex allenatore della Virtus Bologna ha poi chiarito i motivi della sua presenza sugli spalti ed i giocatori che sta attenzionando: “Ci sono giocatori italiani con un ruolo importante, possono essere protagonisti. Poi quella di stasera è stata anche un’occasione unica per poter riunire lo staff al completo. Baldasso ha fatto un lavoro egregio nel primo raduno. Calzavara è stato convocato con un gruppo sperimentale all’inizio del mio mandato. Si sta guadagnando minuti, responsabilità all’interno di Udine che da neopromossa sta facendo un campionato importante. Ma seguo con interesse anche Pecchia per versatilità e Biligha che resta un giocatore affidabile in un ruolo in cui abbiamo sempre bisogno di alternative”.