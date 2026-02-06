Basket, la Virtus Bologna viene travolta dall’Olympiacos nella trasferta di Eurolega

La Virtus Bologna esce nettamente sconfitta dalla ventisettesima giornata di Eurolega 2025-2026. Al Pireo, la squadra felsinea è stata letteralmente travolta dall‘Olympiacos che si è imposto con il punteggio di 109-77. Dopo un avvio equilibrato, per la Virtus è stato letale un secondo quarto da soli 11 punti, contro i 37 dei greci spinti da uno strepitoso Vezenkov (20 punti, 7/8 da due). Per le V-Nere si tratta della quindicesima sconfitta che allontana ancora di più i play-in. Il migliore, tra gli uomini di Ivanovic, è stato Alston Jr con 16 punti.

Nei primi minuti di match le squadre si sfidano subito dall’arco. A Jallow rispondono Walkup e Ward prima che Edwards fissi la parità con un’altra tripla. Jallow opera il soprasso bolognese e con Vildoza le V-Nere vanno avanti di 4 lunghezze. Vezenkov tiene attaccati i greci e segna poi il vantaggio dei padroni di casa. Dall’altra parte risponde Edwards con 5 punti consecutivi e con il canestro di Diarra la Virtus va sul +5. Nel finale di quarto, gli ellenici tornano davanti con le triple di Dorsey e Vezenkov. Dopo 10′ l’Olympiacos è avanti 24-23.

Il secondo quarto si apre con i quattro punti consecutivi di Jones prima della risposta Virtus firmata Akele. Da questo momento la squadra italiana cala e Vezenkov sale in cattedra. I greci sfruttano il momento negativo delle V-Nere ed infilano un parziale letale da 18-1. La Virtus torna a segnare dal campo con Smailagic ma Fournier e Mckissic danno 21 lunghezze di vantaggio ai padroni di casa. Nel finale di quarto il distacco continua a salire fino al +26 per l’Olympiacos all’intervallo lungo (61-34).

Nei primi minuti della ripresa le percentuali incredibili da tre della squadra greca (60%) non si abbassano; a Smailagic risponde Dorsey con due triple per il +30 virtuale. A Jallow risponde Walkup e i greci, con Ward e Milutinov arrivano addirittura sul +38. La Virtus è indubbiamente annebbiata e l’Olympiacos continua il suo dominio in entrambe le metà campo. Hackett muove il punteggio bianconero con una tripla ma agli ellenici adesso tutto sembra riuscire facile. Vezenkov supera i 20 punti segnati e Dorsey infila la quinta tripla del match. A 10′ dalla fine il punteggio recita 89-50 per l’Olympiacos.

Nel quarto finale la Virtus piazza un 5-0 in apertura, poi è Alston a piazzare la tripla del -36. Fournier risponde ma Hackett sembra il più sveglio tra i suoi e segna un’altra tripla (-32). I minuti finali servono solo a delineare il risultato finale. I due coach mettono in campo le riserve ed il punteggio alla sirena recita un doloroso 109-77.