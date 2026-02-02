Basket, la Virtus Bologna perde Alessandro Pajola: infortunio e operazione

Altra tegola per la Virtus Bologna dopo la sconfitta interna contro Trento in Serie A: il club felsineo perde per infortunio Alessandro Pajola, che dovrà operarsi al ginocchio sinistro e dunque rischia di restare fuori abbastanza a lungo.

Il cestista era da tempo dolorante all’articolazione, ed il perdurare della condizione ne aveva ridotto le funzionalità: ulteriori esami strumentali hanno fatto emergere una lesione al menisco esterno, che necessita di intervento chirurgico.

Soltanto dopo l’operazione, alla quale l’atleta si sottoporrà nei prossimi giorni, potranno essere definiti i tempi di recupero dall’infortunio, e così la Virtus Bologna rischia di rimanere senza una pedina importante in un momento delicato della stagione.

La nota della società felsinea: “Virtus Pallacanestro Bologna comunica che Alessandro Pajola, a seguito del protrarsi di dolore e limitazione funzionale al ginocchio sinistro, é stato sottoposto ad ulteriori indagini specifiche che hanno evidenziato una lesione al menisco esterno. Il giocatore si sottoporrà di conseguenza ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. I tempi di recupero verranno definiti a seguito dell’intervento“.