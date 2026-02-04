Basket: in EuroCup Trento cade in casa dello Chemnitz. Top4 lontana

Si è conclusa alla Chemnitz Messe la sfida valevole per il penultimo turno della fase a gironi di EuroCup e in campo sono scesi i tedeschi Niners Chemnitz e la Dolomiti Energia Trento. Gli ospiti erano già qualificati, ma vincere voleva dire puntare alla top 4 per il fattore campo nella seconda fase. Ma dopo tre quarti in equilibrio crolla Trento nell’ultimo parziale.

Avvio equilibrato, con i tedeschi del Chemnitz che cercano il primo strappo, ma subito Trento risponde. Si lotta punto a punto a la prima metà del quarto scavalla con i tedeschi in vantaggio 9-8. Trento è sempre obbligata a inseguire, anche se resta costantemente in scia e si va al primo stop con i padroni di casa avanti 18-17.

Prova uno strappo la formazione tedesca a inizio secondo quarto, con un parziale di 6-0, ma subito reagiscono i ragazzi di coach Cancellieri che prima ricuciono lo strappo e poi trovano anche il canestro del sorpasso con una giocata da tre punti di Bayehe. Arriva, però, subito nuovamente un parziale dei padroni di casa che tornano sul +5 e Trento di nuovo costretta a limitare i danni e andare al riposo con lo Chemnitz in vantaggio 39-36.

Non si spezza l’equilibrio a inizio ripresa, con le due formazioni che si alternano in vantaggio e Trento che si affida a un ottimo Steward per rispondere colpo su colpo, arrivando a metà quarto in perfetta parità. Non cambia lo spartito negli ultimi 5 minuti del terzo quarto e così si va all’ultimo stop con lo Chemnitz in vantaggio 60-57.

L’ultimo quarto inizia con una tripla di Steward che impatta nuovamente il risultato. Dopo un continuo botta e risposta, verso metà quarto arriva un tentativo di fuga dello Chemnitz, che vola sul +6 con Uguak e obbliga Cancellieri al time-out. Ma lo sbandamento non si ferma e i tedeschi scappano in doppia cifra di vantaggio e alla fine si impongono per 81-67.