Basket, i risultati della notte NBA (7 febbraio): i Pistons schiacciano i Knicks, vittorie anche per Celtics e Bucks

Va in archivio un altro turno della regular season NBA 2025-2026. Nella notte italiana, sono andate in scena sei partite che hanno modificato le due classifiche ad Est ed Ovest. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni.

Il programma si è aperto con la vittoria dei Boston Celtics (34-18) sui Miami Heat (27-26) per 98-96. Quinta vittoria consecutiva per i Celtics che rimontano uno svantaggio di 22 punti e superano gli Heat. Top scorer Brown con 29 punti, Fontecchio ne realizza solo 2. Netta vittoria dei Detroit Pistons (38-11) che battono 118-80 i New York Knicks (33-19). Ancora un successo per i Pistons che rimangono in testa ad Est.

Terza vittoria consecutiva per i Milwaukee Bucks (21-29) che con fatica hanno superato gli Indiana Pacers (13-39). Prosegue quindi con un successo la stagione altalenante dei Bucks che trovano gioie grazie anche a un Porter da 23 punti. Blitz esterno dei New Orleans Pelicans (14-40) che battono i Minnesota Timberwolves (32-21) per 115-119. Non bastano ai Timberwolves i 35 di Edwards mentre nella rimonta dei Pelicans da sottolineare i 30 punti di Bey.

Vincono anche i Portland Trail Blazers (24-28) che in casa battono i Memphis Grizzlies (20-30) in uno scontro per la posizione play-in ad Ovest. Punteggio finale di 135-115 e vittoria ritrovata per i Blazers dopo 6 ko consecutivi. Grant top scorer del match con 23 punti. Chiude il programma la sofferta vittoria esterna dei Los Angeles Clippers (24-27) che hanno superato i Sacramneto Kings (12-41) con il punteggio di 111-114. In grande spolvero Leonard che chiude con 31 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-Miami Heat 98-96

Detrioit Pistons-New York Knicks 118-80

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 105-99

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 115-119

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 135-115

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers 111-114