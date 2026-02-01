Basket femminile, vittorie per Campobasso e Sesto San Giovanni in Serie A1. Successi anche per Brescia e Roseto

La Serie A1 di basket femminile sta disputando oggi domenica 1° febbraio la diciassettesima giornata della regular season 2025-2026, con quattro partite completate in attesa del posticipo nonché big match tra l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto nelle altre sfide.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-DINAMO SASSARI 76-53

La Molisana Magnolia Campobasso non trema in casa e batte nettamente per 76-53 la Dinamo Sassari andando provvisoriamente a -2 dalla Reyer Venezia seconda in classifica. Le ospiti provano ad impensierire La Molisana in avvio ma Campobasso trova subito il ritmo e chiuse il primo quarto già sul +12 (27-15). Nella seconda frazione le molisane incrementano ulteriormente il vantaggio sfondando anche il +20 (44-23), con la Dinamo che cerca di rosicchiare qualche punto all’intervallo lungo (46-29). Nella ripresa il copione del match non cambia con le padrone di casa che continuano ad imporre il proprio ritmo e conservano un margine rassicurante alla terza sirena (67-45). Ultimo parziale di pura gestione per Sara Madera e compagne che giocano con il cronometro e respingono gli assalti avversari per il 76-53 finale con cui si aggiudicano la sfida.

TOP SCORER

Campobasso: Simon 16, Gray e Madera 12

Sassari: Richards 15, Boros 10, Carangelo 8

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO 74-78

Colpo esterno della People Strategy Panthers Roseto che piega la resistenza dell’O.ME.P.S. Battipaglia col punteggio di 74-78 e aggancia Broni al sesto posto in classifica con 12 punti. Partita che si gioca punto a punto fin dalle prime battute (19-16), con Roseto che inizia a macinare gioco e punti mettendo la freccia nel secondo quarto trovandosi a +7 (36-43). Nella terza frazione Battipaglia ritrova fluidità in attacco e opera anche il contro-sorpasso all’ultima pausa breve (58-57), ma le abruzzesi non mollano la presa e nel quarto conclusivo riescono a trovare la fuga decisiva per il 74-78 con cui fanno la voce grossa in Campania.

TOP SCORER

Battipaglia: Day Wilson 18, Georgieva 17, Cupido e Peoples 10

Roseto: Puisis 19, Bura e Ustby 17

RMB BRIXIA-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 78-73

La RMB Brixia rispetta il fattore campo contro la mai doma Alama San Martino di Lupari per 78-73. Le bresciane partono subito bene (24-20), con l’Alama che accenna una reazione nel secondo quarto ma si ritrova poco poco a -9 dopo 20’ (44-35). Nel terzo quarto le ospiti si riavvicinano nuovamente fino al -4, ma Brixia ribatte colpo su colpo e mantiene tre possessi pieni di vantaggio alla terza sirena (58-49). Nella frazione decisiva l’Alama tenta il tutto per tutto colmando il gap fino al -1 (70-69), ma la RMB mantiene i nervi saldi nei minuti finali ed esulta al PalaLeonessa per il successo interno col punteggio di 78-73.

TOP SCORER

Brescia: Winkowska 26, Tagliamento 22, Frustaci 15

San Martino di Lupari: Hobbs 26, Scott 19, Sabel 11

LOGIMAN BRONI-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 51-63

La Geas Sesto San Giovanni batte a domicilio la Logiman Broni per 51-63 confermandosi al quarto posto con 20 punti. Dopo un primo quarto in perfetta parità (16-16) la Geas aumenta i giri del proprio motore nella seconda frazione e vola a +15 prima di rientrare negli spogliatoi (19-34). Nella ripresa la Logiman fatica ancora ad avvicinarsi, con Sesto San Giovanni che non si scompone e rimane a +14 dopo 30’ di gioco (36-50). Ultimo quarto di gestione per le lombarde, con le piemontesi che cercano di limitare parzialmente i danni per il 51-63 con cui si chiude questo match in favore delle ospiti che hanno dettato il ritmo per quasi tutta la durata della partita.

TOP SCORER

Broni: Cornelius 12, Crippa 9, Cvitkovic 7

Sesto San Giovanni: Attura 17, Moore 14, Roumy 7