Basket femminile, Venezia batte in trasferta la Geas. Schio supera Sassari e rimane imbattuta

Va in archivio anche la diciottesima giornata della Serie A1 femminile di basket 2025-2026. Dopo la vittoria di Derthona di ieri, oggi si sono disputati altri quattro match, che hanno modificato le zone calde della classifica. Andiamo insieme a riepilogare i risultati finali e le migliori prestazioni di questo turno di Campionato.

LOGIMAN BRONI-RMB BRIXIA 70-64

Torna a vincere la Logiman che, al termine di un match equilibrato, sconfigge la RMB Brixia. Nel primo tempo si è sostanzialmente assistito ad un botta e risposta continuo tra le due squadre. Grandi protagoniste Hayes e Winkowska fino al 40-39 Broni dell’intervallo lungo. Nella ripresa, Cornelius ha aperto il primo gap in favore delle padrone di casa, poi rinforzato da Archer. Con Crippa, il vantaggio delle lombarde è arrivato a +12. Nell’ultimo quarto le bresciano hanno reagito fino a l -1 firmato da Aghilarre, dopo gli sforzi di Frustaci, ma Cornelius, nel momento decisivo, ha segnato i cinque punti che hanno dato la vittoria alla Logiman.

Tabellino: BRO: Cornelius 20, Hayes 20, Archer 13, Crippa 7. RMB: Winkowska 25, Frustaci 20, Tagliamento 9

DINAMO SASSARI-FAMILA WUBER SCHIO 73-89

Tutto facile per Schio che passa anche a Sassari e fa 17 vittorie su altrettante gare. Le venete iniziano forte ma le isolane ribattono colpo su colpo e passano poi in vantaggio con Carangelo. L’allungo arriva grazie a Conde e Sottana che firmano il +11 nel secondo quarto. Vantaggio che si allunga notevolmente con Shepard fino al +17. Nella ripresa Sassari si affida alle sue giocatrici più esperte per rimontare ma Schio gestisce con Verona. Zanardi firma il +20 e negli ultimi 10′ la Famila Wuber può giocare con più tranquillità. Poindexter firma il -14 dopo un bel parziale isolano ma Zanardi spegne nel finale tutti i tentativi di rimonta della Dinamo.

Tabellino: SAS: Richards 24, Poindexter 18, Egwoh 11. SCH: Shepard 23, Conde 12, Badiane 11, Verona 10

GEAS SESTO SAN GIOVANNI-REYER VENEZIA 62-68

Vittoria esterna sofferta per Venezia che si impone contro la Geas nel big match di giornata. Avvio molto positivo per le lombarde che raggiungono un massimo vantaggio di 7 punti nei primi 10′. La Reyer reagisce ma deve sempre inseguire fino al -1 di Santucci. Da qui è ancora Geas fino al nuovo +8. Dojkic prende in mano la squadra e Pan trova il vantaggio veneto. Attura sorpassa e Kacerik fa +4. Holmes prima riavvicina Venezia e poi firma il nuovo vantaggio a 2′ dalla fine. Con i quattro punti di Santucci la Reyer allunga ancora, Attura realizza la tripla del -2 ma il canestro di Holmes ed i liberi spengono le speranze Geas.

Tabellino: GEAS: Moore 14, Scott 12, Roumy 11, Attura 8. VEN: Dojkic 13, Cubaj 12, Mavunga 11

ROSETO-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 81-84

Altro blitz esterno ed altra vittoria negli ultimi minuti. Questa volta è il turno di Campobasso che batte nel finale le Panthers Roseto. Partenza forte delle molisane che arrivano ad un massimo vantaggio di +6. Le abruzzesi rimangono però sempre in scia prima di sorpassare con Utsby. Da qui ne nasce un botta e risposta che porta al +5 Roseto firmato da Caloro. La Molisana pareggia e poi sorpassa, allungando fino al +9. Le padrone di casa tentano di reagire ma le molisane consolidano il vantaggio grazie a Madera. Utsby segna il -5 ma la Molisana risponde con Simon. Roseto però non si arrende; pareggia con Caloro e sorpassa con Puisis. Madera e Gray firmano il nuovo vantaggio di Campobasso ed allungano con i liberi sul +6. Nel finale c’è spazio solo per i liberi di Moroni prima della sirena finale.

Tabellino: ROS: Utsby 31, Puisis 17, Caloro 13, Moroni 10. CAM: Madera 20, Gray 16, Makurat 13, Trimboli 12