Basket femminile, Schio inarrestabile in Serie A1. Battuta anche la Reyer Venezia nel big match della giornata

Il big match della diciassettesima giornata della Serie A1 femminile 2025-2026 va alla Famila Wuber Schio. Le campionesse in carica della Coppa Italia sono riuscite ad imporsi nella super sfida contro la Reyer Venezia, vincendo il match con il punteggio di 69-80. Le ospiti hanno spaccato il match nel secondo periodo, guadagnando un margine importante poi difeso fino alla fine. Schio continua così da imbattuta il suo percorso in campionato, con sedici vittorie su altrettante partite. Top scorer della partita Kitija Laksa con 16 punti.

La tripla di Nicolodi ed il libero di Dojkic aprono la partita. Verona risponde da tre e Schio trova il primo vantaggio con Conde. Il lungo botta e risposta tra le due squadre porta al 12 pari firmato da Charles. Badiane firma il nuovo sorpasso ospite prima che Mavunga inchiodi la nuova parità (15-15). Nel finale, Schio allunga grazie alla tripla di Laksa ed ai liberi di Ondrè. Dopo 10′ il parziale recita 17-20 per le vincitrici della Coppa Italia.

Nel secondo quarto Schio allunga ancora e con la tripla di Conde arriva sul massimo vantaggio di +7. Verona firma la doppia cifra di vantaggio prima che la Reyer torni a segnare con Pasa. Quest’ultima, con l’ausilio di Nicolodi, riavvicina sul -6 le padrone di casa ma Shepard e Sottana sono le autrici di un 5-0 che vale il +11. Nel finale, Schio allunga ancora. All’intervallo lungo la Famila Wuber è avanti 30-42.

Nella ripresa, Venezia tenta di ricucire subito il gap con Pasa e Mavunga (-7). Dall’altro lato, Schio risponde con Badiane e grazie a Laksa si riporta sul +11. Le padrone di casa ritentano la rimonta; parziale di 6-0 e nuovo –6. Le ospiti però sono molto abili e con la tripla di Verona restano davanti con margine. Il parziale della Famila Wuber si allunga nel finale, prima della tripla di Nicolodi che segna il -10. A 10′ dal termine, Schio è ancora avanti 49-59.

Nei primi minuti dell’ultima frazione, Schio trova un parziale di 0-5 fondamentale che vale il +16. La Reyer cerca di reagire con Mavunga e Charles (-10) ma Badiane e Conde ne trovano cinque consecutivi per il +15 a 4’42” dalla fine. Venezia però non molla, Pasa e Dojkic piazzano le triple del -9 ma le ospiti rispondono immediatamente con il canestro di Verona. Santucci cerca di tenere vive le speranze della Reyer ma i liberi di Zanardi mettono il punto esclamativo sul match. Punteggio finale di 69-80 e vittoria per Schio.