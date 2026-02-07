Basket femminile, Derthona vince l’anticipo contro San Martino di Lupari

L’Autospeed Derthona conquista la sua nona vittoria nell’anticipo della diciottesima giornata della Serie A1 di basket femminile. La squadra piemontese ha sconfitto in casa l’Alama San Martino di Lupari per 72-70 al termine di un match molto combattuto. Derthona si conferma sempre al quinto posto in classifica, mentre San Martino di Lupari rimane ferma al nono posto.

La migliore per Derthona è stata Cornelia Fondren, che ha concluso il suo match con 13 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. In doppia cifra ha chiuso anche Nathalie Fontaine (11), mentre ha sfiorato la doppia doppia Pallas Kunaiyi-Akpanah con 9 punti e 13 rimbalzi. A San Martino di Lupari non sono bastati i 17 punti di Jordan Lynn Hobbs e i 16 di Tova Sabel.

San Martino parte forte nel primo quarto trascinata da Hobbs, che segna 9 punti nei primi dieci minuti e porta la squadra veneta sul +5. Arriva la reazione delle padrone di casa, che chiudono il quarto in parità con la tripla di Toffolo (20-20). Nel secondo quarto è un continuo botta e risposta da una parte e dall’altra, ma Derthona con Fontaine e Fondren chiude avanti all’intervallo di tre punti (36-33).

Al rientro dalla pausa lunga Penna prova a costruire un ulteriore allungo per Derthona, ma arriva un parziale di 7-0 guidato da Sabel per San Martino di Lupari. La svedese e Hobbs colpiscono ancora da tre e tocca a Conte e Fontaine firmare il -1, ma ci pensa Guarise a dare quattro punti di vantaggio alle ospiti in entrata di ultimo quarto. Derthona, però, piazza un parziale di 10-1 nell’ultimo quarto che ribalta completamente l’inerzia della partita. Si arriva comunque in un finale punto a punto e i canestri pesanti sono quelli di Dotto e Conte, che danno la vittoria a Derthona.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AUTOSPEED DERTHONA – ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 72-70 (20-20, 16-13, 19-23, 17-14)

Derthona: Dotto 9, Kunaiyi-Akpanah 9, Fontaine 11, Conte 9, Toffolo 3, Leonardi 3, Fondren 13, Arado 3, Suarez Azcarate 5, Cocuzza, Melchiori, Penna 7

San Martino di Lupari: D’Alie 8, Guarise 12, Scott 11, Cvijanovic 2, Hobbs 17, Mioni 2, Gilli 2, Del Pero, Pilatone, Sabel 16