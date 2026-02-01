Australian Open 2026: Alcaraz-Djokovic, comunque finirà sarà storia a Melbourne

Un anno e mezzo dopo l’ultimo atto maggiore disputato tra di loro, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic tornano a confrontarsi per una finale Slam che, a suo modo, darà un esito che metterà uno dei due sui binari della storia. Per lo spagnolo, infatti, potrebbe già essere l’ora del Career Grande Slam, mentre per il serbo un eventuale 25° Slam, 11° a Melbourne, lo metterebbe davanti a qualunque altra persona, uomo o donna che sia, in termini di Slam vinti. Su questo tema, chiaramente, rimarrà per sempre il dilemma di chi di Slam non ne giocò perché all’interno del circuito professionistico pre-1968, ma tant’è: i numeri sono numeri.

Alla finale i due arrivano già con determinate certezze: Alcaraz sarà numero 1 e aumenterà il suo vantaggio su Jannik Sinner (il quale, poi, avrà tre mesi per recuperare di tutto, viste le note vicende del 2025), Djokovic ritornerà numero 3 e un po’ di margine sul duo Zverev-Musetti se l’è riuscito a creare. Chiaramente, però, l’ultimo dei pensieri dei due riguarda la classifica. Siamo in una finale Slam che, come detto, profuma di storia, l’ottava in cui in uno Slam si affrontano la testa di serie numero 1 e la numero 4. Già nel 2021 questo era accaduto a Melbourne, anno in cui Djokovic sconfisse Medvedev. In generale, il numero 1 ha vinto in 6 occasioni su 7 quando ha affrontato il numero 4.

Come i due arrivino alla finale resta tutto da vedere. Alcaraz, ovviamente, dovrà dimostrare di aver superato sia il problema di crampi che lo ha colto contro Zverev che le 5 ore e 27 minuti del venerdì, la terza maggior durata di un incontro in quel di Melbourne. Djokovic, invece, è apparso a tratti sul punto di finire lì le energie contro Sinner, ma ha sempre ritrovato quel qualcosa in più che gli ha consentito di infilare una delle sue più clamorose vittorie di questa ultima parte (quanto ultima non è nemmeno dato saperlo, viste le sue intenzioni) della carriera. A maggior ragione è giusto dire che sia favorito Alcaraz, ma è ingiusto dire che Djokovic non abbia chance. Perché ne ha, eccome, anche per come sembra esserci quasi stato un allineamento dei pianeti nel suo percorso verso l’ultimo atto.

Djokovic va a caccia di un particolare obiettivo: diventare il quarto giocatore in grado di battere il numero 1 e il numero 2 in un tabellone di Melbourne e il nono in uno Slam: a Melbourne ci sono riusciti Mark Edmondson nel 1976 (Rosewall, Newcombe), Mats Wilander nel 1983 (Lendl, McEnroe) e Stan Wawrinka nel 2024 (Nadal, Djokovic). Inoltre, c’è un dato statistico che gli va chiaramente a suo favore: non ha mai perso una finale a Melbourne. Dieci finali, dieci vittorie. L’ha eletto sostanzialmente a suo feudo, come nella sintesi dei Big 3 a Nadal era capitato al Roland Garros e a Federer a Wimbledon.

Capitolo confronti diretti: Djokovic conduce per 5-4 in assoluto, ma per 2-3 negli Slam. Eppure, a Melbourne, l’ultimo confronto ha visto il serbo entrare, letteralmente, nella testa di Alcaraz da sano e infortunato nella stessa partita: nei quarti del 2025 finì 4-6 6-4 6-3 6-4 a favore del 10 volte campione, che poi si dovette ritirare dopo un set in semifinale contro Zverev. Si ricordano, però, anche le altre sfide: la semifinale del Roland Garros 2023 finita di fatto dopo due set, perché nel terzo Alcaraz s’infortunò e non fu più in grado di competere normalmente, e le due finali di Wimbledon, l’una vinta al quinto dal murciano, l’altra chiusa in tre con tremore finale. Agli US Open 2025, in semifinale, fu netta vittoria dello spagnolo in tre parziali, più netta del 6-4 7-6(4) 6-2 finale. Incontrandosi agli US Open lo scorso anno, Alcaraz e Djokovic sono diventati la 49a coppia di giocatori a incontrarsi almeno una volta in tutti e quattro gli Slam.

Sulla Rod Laver Arena ci sarà, dunque, un confronto che avrà in ogni caso una valenza storica, all’interno di un torneo che a larghissimi tratti non aveva mostrato emozioni particolari. Se le è riservate, tutte insieme, per un venerdì inatteso sotto tutti i punti di vista. E, per un caso strano, nel 2025 la seconda settimana di tutti e quattro gli Slam aveva visto appena due incontri al quinto set. Due, di numero. Gli stessi due sono stati raggiunti in uno Slam solo nel 2026. Anzi, in un solo giorno.