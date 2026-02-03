ATP Montpellier 2026, Vavassori cede al primo turno al francese Blanchet

Si ferma subito il cammino di Andrea Vavassori nel tabellone principale dell’ATP 250 di Montpellier. Il tennista piemontese, che era riuscito a superare le qualificazioni, è stato sconfitto dal lucky loser francese Ugo Blanchet, numero 174 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e diciannove minuti di gioco.

Vavassori ha chiuso il match con nove ace, ma ha avuto un rendimento disastroso soprattutto con la seconda, visto che ha ottenuto appena il 27% dei punti con questo colpo rispetto al 53% del francese. Sono stati 27 i vincenti da parte dell’azzurro contro i 20 dell’avversario, mentre gli errori non forzati per Vavassori sono stati 23 e 14 per il transalpino.

Un primo set che sembra seguire tranquillamente l’andamento dei turni di servizio. Non ci sono palle break e i due giocatori tengono abbastanza agevolmente la battuta. Si arriva nel decimo game con Vavassori al servizio e Blanchet si procura due set point: l’azzurro annulla il primo con lo smash, ma sul secondo arriva la risposta vincente del francese.

Inizio disastroso di secondo set per Vavassori, che perde il servizio nel secondo game e poi anche nel quarto. Blanchet si porta addirittura sul 5-0, ma ha un po’ il classico braccino e non chiude subito. Vavassori riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio ed arriva sul 5-3, ma il francese nel nono game non trema più e chiude sul 6-3, qualificandosi per il secondo turno.