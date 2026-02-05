Tennis
ATP Montpellier 2026, risultati 5 febbraio: avanzano Auger-Aliassime e Fils, esce Wawrinka
Si completano gli ottavi di finale del main draw di singolare dell’ATP 250 di Montpellier 2026 di tennis: il derby italiano va a Luca Nardi, che regola Flavio Cobolli, numero 2 del seeding, ed in tabellone grazie ad una wild card, con il netto score di 6-2 6-3.
Nella parte alta del tabellone, invece, la testa di serie numero 1, il canadese Félix Auger-Aliassime, elimina l’elvetico Stan Wawrinka col punteggio di 6-4 7-6 (3), e domani nei quarti affronterà il transalpino Arthur Fils, che supera il connazionale Ugo Blanchet per 7-6 (4) 7-5.
Avanza anche il numero 4 del tabellone, il neerlandese Tallon Griekspoor, che regola l’iberico Pablo Carreño Busta con un duplice 6-4, e domani sfiderà nei quarti di finale il qualificato transalpino Titouan Droguet, che rimonta e batte lo statunitense Aleksandar Kovačević per 4-6 7-6 (5) 6-4.
ATP 250 MONTPELLIER 2026 – RISULTATI 5 FEBBRAIO
Ottavi di finale
Félix Auger-Aliassime (Canada, 1, WC) b. Stan Wawrinka (Svizzera, WC) 6-4 7-6 (3)
Arthur Fils (Francia, 6) b. Ugo Blanchet (Francia, LL) 7-6 (4) 7-5
Tallon Griekspoor (Paesi Bassi, 4) b. Pablo Carreño Busta (Spagna) 6-4 6-4
Titouan Droguet (Francia, Q) b. Aleksandar Kovačević (Stati Uniti, 8) 4-6 7-6 (5) 6-4
Luca Nardi (Italia) b. Flavio Cobolli (2, WC) 6-2 6-3