Tennis
ATP Montpellier 2026, risultati 2 febbraio: avanza Mannarino, costretto al ritiro Mpetshi Perricard
Si chiude la prima giornata di sfide del tabellone principale degli Open Occitanie 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 scattato a Montpellier, in Francia: tre gli incontri del main draw, con l’inusuale episodio legato allo sfortunato ritiro di Giovanni Mpetshi Perricard.
Il derby transalpino tra la wild card Arthur Géa ed il connazionale Giovanni Mpetshi Perricard, infatti, si conclude anzitempo, per il ritiro del secondo sul 6-3, pochi istanti dopo essersi involontariamente colpito da solo in un occhio con la pallina nel tentativo di giocare un colpo al volo.
Negli altri due match di giornata, invece, l’altro transalpino Adrian Mannarino regola l’iberico Pedro Martínez con lo score di 7-6 (3) 6-1, infine l’altro spagnolo Roberto Bautista Agut si impone in rimonta sull’australiano Christopher O’Connell, battuto col punteggio di 5-7 6-3 7-5.
ATP 250 MONTPELLIER 2026 – RISULTATI 2 FEBBRAIO
Primo turno
Adrian Mannarino (Francia) b. Pedro Martínez (Spagna) 7-6 (3) 6-1
Arthur Géa (Francia, WC) b. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) 6-3 ritiro
Roberto Bautista Agut (Spagna) b. Christopher O’Connell (Australia) 5-7 6-3 7-5