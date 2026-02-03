ATP Montpellier 2026, Fils ritorna con un vittoria. Eliminato Hurcakz, avanti Humbert

In attesa dell’ultimo match di giornata, che vedrà protagonista Andrea Vavassori ed il francese Ugo Blanchet, prosegue l’ATP 250 di Montpellier. Un martedì che ha visto il ritorno in campo di Arthur Fils, che non giocava addirittura dallo scorso agosto. Il francese era impegnato in un derby con il connazionale Valentin Royer e si è imposto dopo una bella battaglia di oltre due ore e mezza con il punteggio di 7-6 6-7 6-2. Fils attende ora proprio il vincente del match tra Vavassori e Blanchet.

Succede di tutto nella sfida tra Pablo Carreno-Busta e Miomir Kecmanovic. Lo spagnolo si è imposto in rimonta per 4-6 6-3 7-6, ma si era trovato avanti per 5-1 nel terzo set e con tre match point consecutivi. Il serbo ha clamorosamente recuperato ed era anche passato in vantaggio sul 6-5, ma si è poi arreso al tie-break. Carreno-Busta se la vedrà ora con l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero quattro.

Clamorosa eliminazione del polacco Hubert Hurkacz, che è stato sconfitto a sorpresa dal qualificato americano Martin Damn, numero 160 del mondo. Lo statunitense si è imposto per 7-6 6-4 e affronterà al secondo turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Passa anche un altro qualificato, il francese Titouan Droguet, che ha sconfitto il britannico Jan Choinski per 6-2 7-6.

Si qualifica per il secondo turno anche il francese Ugo Humbert, testa di serie numero cinque. Il transalpino ha sconfitto l’olandese Botic Van de Zandschulp per 6-3 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco e adesso sarà atteso dal derby con il connazionale Adrian Mannarino.

RISULTATI ATP MONTPELLIER 2026 (3 FEBBRAIO)

Carreno-Busta (Esp) b. Kecmanovic (Srb) 4-6 6-3 7-6

Damm (Usa) b. Hurkacz (Pol) 7-6 6-4

Droguet (Fra) b. Choinski (Gbr) 6-2 7-6

Humbert (Fra) b. Van De Zandschulp (Ned) 6-3 6-4

Fils (Fra) b. Royer (Fra) 7-6 6-7 6-2