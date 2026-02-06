ATP Montpellier 2026: Auger-Aliassime batte Fils, in semifinale Mannarino e la sorpresa Droguet

Si sono conclusi quest’oggi i quarti di finale all’ATP 250 di Montpellier. Tabellone che, dunque, si allinea al penultimo atto, che avrà parecchi sapori di francese. In due casi è quello effettivo di Francia, un fatto che è peraltro decisamente comune nell’altrimenti noto come Open Occitanie. In uno, invece, il francese è quello del Quebec, mentre l'”intruso” è Martin Damm, l’americano che, passato dalle qualificazioni, riesce a eliminare Luca Nardi e a giungere in semifinale.

Per Damm ci sarà Adrian Mannarino, che nelle condizioni a lui più congeniali riesce a battere la wild card di buone speranze Arthur Géa. E il suo 5-7 6-4 6-4 arriva in rimonta, anche se dopo il set di svantaggio il trentasettenne del dipartimento della Val d’Oise non rischia mai realmente la sconfitta in quanto tale.

Dall’altra parte del tabellone c’è l’incrocio tra attesa e sorpresa. L’attesa è per Felix Auger-Aliassime contro Arthur Fils. E, se il canadese vince in modo piuttosto netto per 6-4 6-2, questo non deve togliere dalla mente una cosa: il francese è appena rientrato nel circuito, e può comunque considerare positivo questo suo ritorno. Ci sarà ancora un po’ di strada da fare, ma lo rivedremo a quei livelli alti cui stava arrivando.

La vera sorpresa, però, arriva nel momento in cui, in due tie-break, Titouan Droguet, anche lui proveniente dalle qualificazioni, riesce a far gioire il pubblico di casa battendo l’olandese Tallon Griekspoor. Il suo momento più alto l’aveva finora vissuto battendo Lorenzo Musetti agli US Open 2023 a livello di primo turno, poi non era più riuscito a trovare continuità. Questo potrebbe servirgli da rilancio.

RISULTATI QUARTI DI FINALE ATP 250 MONTPELLIER 2026

Auger-Aliassime (CAN) [1] [WC]-Fils (FRA) 6-4 6-2

Droguet (FRA) [Q]-Griekspoor (NED) [4] 7-6(5) 7-6(1)

Mannarino (FRA)-Géa (FRA) [WC] 5-7 6-4 6-4

Damm (USA) [Q]-Nardi (ITA) 6-3 7-6(8)