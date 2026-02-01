ATP Montpellier 2026, Aliassime a caccia del bis. Cobolli insegue l’immediato riscatto

Il circuito del grande tennis, archiviato il verdetto maturato nel primo Slam del 2026, torna in campo per proseguire un percorso che non conosce sosta. Nella settimana dedicata al primo turno della nuova edizione di Coppa Davis, il calendario propone il torneo ATP 250 di Montpellier.

I ventotto giocatori partecipanti si sfidano per decidere il nome di colui che nell’albo d’oro succederà a Felix Auger-Aliassime, vincitore dello scorso anno in finale contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic. Sarà proprio il giocatore canadese, reduce dal ritiro al primo turno a Melbourne nella sfida contro il portoghese Nuno Borges, a capeggiare il seeding francese.

Alle sue spalle, grazie alla wild card ricevuta dagli organizzatori, ci sarà Flavio Cobolli. L’azzurro, testa di serie numero 2, insegue l’immediato riscatto dopo la sconfitta subita all’esordio in Australia contro il giocatore britannico Arthur Fery, match nel quale il trionfatore dell’ultima Davis non era in perfette condizioni fisiche.

A motivare ulteriormente il romano ci sarà la voglia di riscattare la sconfitta subita lo scorso anno nell’esordio contro l’olandese de Jong e il desiderio di raccogliere il maggior numero possibile di punti prima dell’inizio di una fase di stagione in cui sarà chiamato a difendere quanto costruito lo scorso anno. Nel secondo turno, al suo debutto nel torneo, la seconda testa di serie potrebbe trovare sulla sua strada il connazionale Luca Nardi, a patto però che quest’ultimo superi nel primo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Il ruolo di terzo favorito del tabellone spetta a Tomas Machac. Il talentuoso giocatore ceco è stato protagonista in Australia di un’epica battaglia persa con Lorenzo Musetti al quinto set dopo oltre quattro ore senza esclusione di colpi su ciascuno dei due fronti. La testa di serie numero 4 sarà invece Tallon Griekspoor. Il giocatore olandese sa rivelarsi cliente decisamente ostico sulle superfici indoor e nella giusta giornata può essere in grado di battere qualsiasi avversario. Doveroso segnalare il ritorno in campo del transalpino Arthur Fils, al rientro ufficiale in campo dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a rinunciare in toto a tutta la seconda parte del 2025.