ATP Dallas 2026, Bellucci non supera l’ostacolo Nakashima ed esce al primo turno

Nell’incontro di primo turno del torneo ATP di Dallas Mattia Bellucci non supera l’ostacolo Brandon Nakashima. Il giocatore americano batte il tennista italiano 6-3 6-4 in un’ora e nove minuti e accede così agli ottavi di finale, turno in cui sfiderà il vincente della sfida tra i connazionali Taylor Fritz, testa di serie numero uno, e Marcos Giron.

Il padrone di casa difende a zero il turno di battuta inaugurale. L’italiano replica per l’immediato 1-1 dopo aver rimontato da 0-30. Il duello prosegue nel rispetto del servizio dei due contendenti fino al sesto gioco quando lo statunitense, con il diritto, firma il break del 4-2. Il numero 29 del ranking ATP allunga ulteriormente il suo vantaggio con il 5-2 ottenuto a zero, si procura palla set con la volée di rovescio e firma il 6-3 sulla risposta steccata dall’italiano.

Bellucci, dopo aver salvato due palle break nel gioco di apertura, firma l’1-0. Il suo avversario ribatte per l’1-1. Il tennista lombardo alza i giri del motore e sembra decisamente più in partita. L’equilibrio regna sovrano fino al nono gioco quando l’errore da fondo dell’italiano consegna il break del 5-4 al giocatore a stelle e strisce. L’americano, nel momento della verità, conferma la sua solidità al servizio e, con l’undicesimo ace della sua prova, timbra il definitivo 6-4.

Bellucci chiude la sua prova con sei ace, commette due doppi falli e serve il 64% di prime. Il giocatore italiano vince il 74% di punti sulla prima e il 47% sulla seconda. L’azzurro mette a segno quindici vincenti e commette venticinque gratuiti per un saldo negativo di meno 10, il suo rivale chiude con diciannove colpi vincenti e tredici gratuiti per un saldo positivo di più sei.