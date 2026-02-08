ATP Buenos Aires 2026: Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioni

Doppia qualificazione italiana all’ATP 250 di Buenos Aires, il torneo con più storia dell’Argentina e che continua a far vivere il senso in formato terra rossa della Gira Sudamericana. L’onore spetta a Francesco Passaro e Andrea Pellegrino, che fanno salire a quattro gli italiani in gara nell’evento della capitale argentina.

Passaro il suo lo fa battendo Marco Cecchinato in rimonta, con il punteggio di 5-7 6-4 6-2, e avrebbe potuto prevalere in due parziali: rimane però la gran lotta messa in atto dal suo avversario, che sta provando a garantirsi ancora una stagione di buona qualità tennistica per riassaporare almeno una piccola parte del circuito che conta.

Bello il successo di Andrea Pellegrino su Thiago Seyboth Wild. Vero, il brasiliano è in serissima crisi di risultati da molto tempo, ma era comunque il favorito: invece l’azzurro riesce, annullando due set point nel primo set, a lanciarsi nel frangente immediatamente successivo per andare a chiudere con un valente 7-6(8) 6-1.

Già noti i loro avversari di primo turno in tabellone principale: complicatissimo il compito di Pellegrino, atteso dal numero 7 del seeding, l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Passaro, invece, ha più fortuna, perché, per quanto non semplice, non è nemmeno impossibile il peruviano classe 2004 Ignacio Buse, attuale numero 98 del mondo.